Würste finden stürmischen Absatz

Bereits am frühen Samstagnachmittag traut Bernadette Jacoby beim Blick in den Kühlschrank ihren Augen nicht. «Mehrere hundert Würste sind weg. Mit so vielen Gästen haben wir nicht gerechnet!» ruft die Regensdorferin, die in der IG Weihnachtsmarkt Regensdorf das Ressort Festwirtschaft führt. «Der reissende Absatz liegt vermutlich am zufällig zeitgleich stattfindendem Black Friday», mutmasst sie. Die Schnäppli in den Geschäften des Einkaufszentrums dürften viele angelockt haben, die dann gleich auch noch über den Weihnachtsmarkt gebummelt sind.

Sturm angekündigt

Dabei wurde bei der Auskunft des von «Meteoschweiz» stürmisches Wetter angesagt. «Die Stände in Zentrumsnähe wurden aus Sicherheitsgründen erst gegen 11 Uhr aufgestellt, als die kritische Zeit vorbei war», erklärt OK-Präsident Ruedi Jacoby. Zur Erleichterung der Verantwortlichen entpuppte sich der befürchtete Sturm jedoch als Lüftchen. «Der Weihnachtsmann hat es vermutlich verursacht, als er mit seinem Schlitten vorbei brauste», witzelt er. Weil der bärtige Kinderfreund ohnehin bald durchs Einkaufszentrum ziehen wird, war ihm wohl die Parkplatzsuche am Weihnachtsmarkttag zu stressig.

Inzwischen leuchten an 86 Ständen die Lämpchen. Aussteller aus der Region und von weit her zeigten ihre Kostbarkeiten. Wie seit Jahren mischen sich Drehorgelspieler unter die Gäste, die Alphorngruppe Altburg lässt ihre Instrumente erklingen. Die Ständchen des Musikvereins Regensdorf und des gemischten Chors ProVo’Canti ernten Applaus und beim Ponyreiten strahlen die Kinder. Nachts, wenn draussen fleissige Helfer die Stände wieder abbauen, sorgt Alleinunterhalter Charly im Zelt für Stimmung.

Feuertaufe bestanden

Fast zwanzig Jahre lang fand der Weihnachtsmarkt, unter der Regie des Quartiervereins Dorf, im alten Dorfkern statt. Vor zwei Jahren legte das bewährte OK das geliebte Baby «Weihnachtsmarkt» in die Hände neuer Macher. Im ersten Jahr, also 2016, bekamen die Neuen noch Schützenhilfe, dieses Jahr müssen sie alleine zeigen was sie können. «Gestützt auf umfangreiche Dokumentationen und versorgt mit vielen guten Ratschlägen werden wir es schon schaffen», sagt Ruedi Jacoby. Unterstützt wird das OK auch von Sponsoren und 70 ehrenamtlichen Helfern.

Jacoby freut es, dass zehn Schüler einer neunten Klasse des Schulhauses Ruggenacher beim Aufbau mit angepackt haben. «Tolle junge Leute», schwärmt er. Mit einem Glas Glühwein in der Hand beobachtet Alt-Ok-Präsident Hansueli Gantenbein das Geschehen. «Mir fällt ein Stein vom Herzen. Die Neuen machen das ausgezeichnet», sagt er.

Als am späten Nachmittag die Lämpchen an den Ständen angehen, erklingen Flötenklänge aus dem Lautsprecher, es duftet nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Inzwischen ist auch der Nachschub an Würsten bei der Festwirtin eingetroffen. Doch plötzlich taucht ein neues Problem auf - das Festzelt hätte gut und gern doppelt so gross sein können.

OK-Präsident Jacoby nimmt das ernst, aber nicht tragisch. Er sagt: «Nächstes Jahr ist wieder Weihnachten. Wir lernen dazu.» (Zürcher Unterländer)