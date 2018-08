Zu hoch fliegen lassen, gibt Punkteabzug

Am 25. August findet der Final der diesjährigen EM im Modellfliegen in Dupnitsa in Bulgarien statt. Der Neeracher Gymischüler Tristan Clothier will es dorthin schaffen.

Ab dem 19. August findet täglich eine Ausscheidung statt. Wer eine gewisse Punktzahl erreicht, kommt in den Final.«Ich starte in der Kategorie F5J, das bedeutet Thermikflug mit Motor», erklärt Tristan.

Maximal 30 Sekunden

Sein Flugzeug ist ein Grossthermiksegler mit einer Flügelspann­weite von 4 Metern, der bis zu 50 Stundenkilometer schnell unterwegs ist. «An der Meisterschaft darf ich den Motor nur für den Start während maximal 30 Sekunden einschalten, danach muss ich das Flugzeug mit der Fernbedienung ohne Unterstützung steuern.»

Ein Flug dauert an der Europameisterschaft zehn Minuten, wobei der Modellflieger nicht über eine gewisse Höhe fliegen darf. «Pro Höhenmeter dar­über gibt es drei Punkte Abzug.»

Das will er vermeiden, deshalb­ übt er täglich entweder bei sich zu Hause oder auf dem Flugplatz der Modellfluggruppe Wehntal auf einem Feld hinter dem Dielsdorfer Industriegebiet.

Gut beobachten

Sorgfältig setzt Tristan sein Flugzeug auf einem Tisch neben dem Dielsdorfer Flugfeld zusammen. Der Rumpf ist aus Glasfaser. Die Flügel bestehen aus Rippen aus Balsaholz, verstärkt mit Kohlefaser und mit einer Folie beklebt. «Dieses Ora-Cover lässt sich mit Wärme sehr gut bearbeiten, bis es sich perfekt über die Form spannt», sagt der junge Modellflugfachmann. Für den Start nimmt Tristan den Segler in die eine Hand, in der anderen hält er die Steuerung.

Es braucht viel Konzentration, um das Fluggerät ideal zu starten und den Motor im richtigen Moment auszuschalten. «Die Flugbedingungen sind nie gleich», erklärt er.

Eine gute Beobachtungsgabe ist deshalb wichtig. «Die Thermik lässt sich zum Beispiel mithilfe des Fluges von Vögeln oder auch an der Bewegung der Wolken ablesen.»

«Modellflugzeuge steuern ist gleichzeitig Stress und Erholung.»Tristan Clothier

Eine wichtige Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit. «Ist der Untergrund feucht, dauert es länger, bis das Flugzeug zum Stillstand kommt.»

An einem Wettbewerb wird die soge­nannte Punktlandung bewertet. Deshalb komme es sehr darauf an, wie nahe das Flugzeug am vorgegebenen Ziel aufsetzt.

Es sei schon eine Her­aus­forderung, alle Vorgaben zu erfüllen, gibt Tristan zu. «Einerseits bedeutet das zwar Stress, andererseits empfinde ich es auch als sehr erholsam, mich nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren und alles andere zu vergessen.»

Ein cooles Hobby

Vor ungefähr fünf Jahren hat Tristan im Internet ein Modellflugzeug bestellt. «Ich fand das cool und besorgte mir in einem Fachgeschäft in Niederhasli immer wieder Zubehör.»

Über diesen Kontakt ist er schliesslich zur Modellfluggruppe Wehntal gekommen. Dort erhält er sehr viel Unterstützung und kann von den Erfahrungen langjähriger Mitglieder profitieren.

Vor einem Jahr besuchte er dann den vom Regionalverband Modellflug Region Nordostschweiz (NOS) organisierten Kurs für Jugendliche. «Er fand im Fliegermuseum in Dübendorf statt. Dort haben wir unter fachkundiger Leitung gelernt, ein Flugzeug selber zusammenzubauen.»

«Ich rechne mit starker Konkurrenz.»

Nachdem Tristan Clo­thier letztes Jahr an der Schweizer Meisterschaft im September den zweiten Platz belegte und in einem zweiten Wettbewerb zu den besten drei gehörte, kann er nun zusammen mit einem Kollegen an der Europameisterschaft in Bulgarien teilnehmen.

Von der Schule hat er dafür frei bekommen. «Wie hoch unsere Chancen für den Titel sind, ist unklar. Ich rechne mit starker Konkurrenz.» Er freut sich aber über die Möglichkeit, überhaupt dabei zu sein. (Zürcher Unterländer)