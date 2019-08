Zürich Openair schafft zwei Rekorde: an Besuchern und an Lärmklagen

Fulminanz und Selbstironie am Zürich Openair

Jorja Smith, Charli XCX, Tommy Genesis, Let’s Eat Grandma, Alli Neumann, Billie Eilish – die Liste könnte so weitergehen. Fest steht: Nie standen so viele Frauen auf der Bühne des Zürich Openair (ZOA) wie im Jahr 2019. Allen voran die 17-Jährige Eilish, die zu Recht als Zukunft des Pop gilt. Wenn sie in ihrem hellgrünen Overall auf die Bühne tritt, lernt man ihre jungen Fans um deren nonchalantes, selbstbewusstes Vorbild zu beneiden. Doch sie brachte die Festivalorganisation kurzzeitig an ihre Grenzen: Kurz vor ihrem Auftritt wurde die Schlange vor dem Festivalgelände so lang, dass die Veranstalter die Tore ohne Bändel-Kontrolle öffneten und Eilishs Konzertbeginn um 20 Minuten nach hinten verschoben.



Damit hatte es sich jedoch mit Chaos am Zürich Openair 2019. Die Organisatoren zeigten, dass sie in den Jahren an Erfahrung gewonnen haben. So funktionierte beispielsweise das bargeldlose Bezahlen über EC-Karten von Anfang an reibungslos. Es wurden mehr Helferinnen und Helfer fürs Mülleinsammeln eingesetzt. Liegengelassene Zelte werden zum Einen ordnungsgemäss entsorgt, zum anderen werden sie an Personen weitergegeben, die diese weiterverarbeiten wollen.



Tanz-Battle auf der Bühne



Den Besucherrekord von 82000 Menschen erreichte das grösste Festival der Region freilich nicht nur mit Billie Eilish. Da waren auch House- und Technogrössen wie The Chemical Brothers, Paul Kalkbrenner, Calvin Harris und die Swedish House Mafia, wobei letztere zwei einander nicht nur in der Höhe ihrer Podeste, sondern auch in der Fulminanz ihrer Bühnenshow konkurrierten (Feuerwerk und Lasershow). Demgegenüber bot Kalkbrenner am frühen Sonntagmorgen einen nahen, fast schon bescheidenen Abschied vom ZOA.



Die Sache mit DJs ist jedoch, dass sie selten Nähe zu ihrem Publikum herstellen. So mochte man sich zwischen all den hämmernden Beats und der Anonymität fast verloren fühlen – bis man, nach vier Tagen idealem Wetter und fast achzig Konzerten bei Macklemore landete. Und stolperte. Denn der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty heisst, zog am Samstagabend alle Register: Wenn er in Vokuhila-Perücke und Glitzer-Umhang auf die Bühne trat, kurzerhand zwei Zuschauerinnen auf die Bühne holte und zu einem Tanz-Battle herausforderte – dann war spürbar, wie selbstironisch und charmant der 36-jähriger Amerikaner und seine Live-Band sind.



Dabei kippte sein Auftritt zu keiner Zeit ins sinnentleerte Entertainment. Macklemore erinnerte mit priesterhaftem Ausdruck daran, dass die Welt «verrückt» sei, und dass der amerikanische Präsident Hass gegen Minderheiten schüre. Und dass es «egal ist, welche sexuelle Orientierung, Hautfarbe oder welchen Pass du hast: Hier bist du willkommen.»