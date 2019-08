Zugausfälle in Dielsdorf wegen Unwetter

Am Dienstagmorgen war der Bahnverkehr im Bahnhof Dielsdorf für rund eine Stunde unterbrochen. Grund dafür war laut SBB eine technische Störung an der Bahnanlage wegen Unwetter. In der Folge kam es gegen 7.30 Uhr zu Zugausfällen und Verspätungen. Rund eine Stunde später konnte die Störung behoben werden un die Züge verkehrten wieder planmässig.

Der Grund für die technische Störung dürfte ein Blitzeinschlag direkt beim Bahnhof gewesen sein. Die Reisenden wurden während der Störung in Ersatzbussen transportiert. (far/mpc)