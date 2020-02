Zur Vermählung darf nicht geschossen werden

Der 22.2.2020 wird für Roman Schmid ein ganz besonderer Tag werden: An diesem speziellen Datum wird er seine Partnerin heiraten – das Ja-Wort geben sich die beiden auf dem Standesamt in Baden und mit Familie und Freunden werden sie anschliessend in Bremgarten feiern. Einen ganz besonderen Brauch hätte Schmid aber an seinem Geburtsort Dällikon durchführen wollen: das Hochzeitsschiessen. Doch dazu wird es nicht kommen, der Gemeinderat hat das Gesuch abgelehnt, weil der Bräutigam nicht mehr in Dällikon wohnt und auch weder Trauung noch Feier im Dorf stattfinden.

Die ersten Schüsse fallen traditionell in der Früh

Traditionell verkündet der ortsansässige Knabenverein mit einem Salutschiessen, dass ein Mitglied in den Hafen der Ehe eintritt und verabschiedet es somit aus dem Verein, dem nur ledige Männer angehören. Mehrmals über den Tag verteilt – das erste Mal um 6 Uhr in der Früh – geben die Männer jeweils während einer halben Stunde mehrere Knalle ab. Diese entstehen durch mit Gas gefüllte Ballone, die über einem brennenden Fass zum Platzen gebracht werden. All zu oft wird ein solches Schiessen in Dällikon nicht durchgeführt. In den letzten drei Jahren waren es insgesamt vier Anlässe. Auch in anderen Gemeinden kennt man ähnliche Traditionen, etwa in Otelfingen oder Watt.

Für die Eltern des Bräutigams, die sich in einem Leserbrief an diese Zeitung gewandt haben, ist der ablehnende Entscheid des Gemeinderats «enttäuschend, unverständlich und nicht nachvollziehbar». Zumal der Vater des Bräutigams seit Geburt in Dällikon wohne und auch der Bräutigam über 30 Jahre im Dorf gelebt habe.

Bis jetzt wurden alle Gesuche gutgeheissen

Nicht nur seine Eltern, auch Roman Schmid selber hat Mühe mit dem Entscheid. Seit rund 16 Jahren ist der heute 35-Jährige Mitglied des Vereins und hat in dieser Zeit schon einige Kollegen mit dem Hochzeitsschiessen zu deren Vermählung geehrt. Dass nun ausgerechnet an seiner eigenen Hochzeit nicht geschossen werden darf, sei überraschend. In der Geschichte des Vereins sei es nämlich das erste Gesuch, das abgelehnt wurde.

Vermehrt Reklamationen aus der Bevölkerung

Bis jetzt habe es auch keinen Grund gegeben, ein solches Gesuch abzulehnen, sagt Gemeindeschreiber Ruedi Bräm auf Anfrage. Zumindest eines der Kriterien sei bis jetzt immer erfüllt gewesen. Eine Praxisänderung in der Bewilligung habe es somit nicht gegeben. Jedes Gesuch müsse separat geprüft werden. «Man muss sich schon bewusst sein, dass ein Hochzeitsschiessen viele Einheimische in ihrem Ruhebedürfnis stört», sagt er. Reklamationen hätten sich in der Vergangenheit gehäuft. «Wenn dann nicht einmal eine Feier oder eine Trauung im Dorf stattfinden, geschweige denn der Bräutigam noch in Dällikon wohnt, ist es schwierig, das Schiessen zu rechtfertigen», sagt Bräm.

Grundsätzlich unterstütze der Gemeinderat die Beibehaltung dieser Tradition und werde kommende Gesuche auch gerne prüfen, sagt Bräm, «aber es ist halt immer eine Gratwanderung – das Ruhebedürfnis auf der einen Seite und das Brauchtum auf der anderen.»

Gerade weil dem Knabenverein die Lautstärke sehr wohl bewusst ist, hat er die Schiesszeiten in den vergangenen Jahren bereits reduziert. Auch wäre er bereit gewesen, die Schiesszeiten für die Hochzeit von Schmid weiter einzugrenzen. Da man aber an den frühmorgendlichen Schüssen festhalten wollte – also an denjenigen Schüssen, die viele Einwohner hätten aus dem Schlaf hochschrecken lassen – ist der Gemeinderat nicht auf dieses Angebot eingegangen.

Viele Vereinsmitglieder sind weggezogen

Roman Schmid hat sich mittlerweile mit dem ablehnenden Entscheid abgefunden. «Mir tut es mehr um den Verein als um mich selber leid», sagt er. Denn dessen Hauptaufgabe sei nun mal das Hochzeitsschiessen. Von den rund 12 aktiven Mitgliedern würde nur noch die Hälfte im Dorf leben. «Langsam aber sicher geht die Vereinsgrundlage verloren», sagt Schmid. Auch wenn er nach Wettingen gezogen sei, fühle er sich in Dällikon verwurzelt. «In den letzten Jahren haben sich die Wohn- und Arbeitsumstände stark geändert. Viele junge Leute ziehen irgendwann weg.» Und da seine Partnerin nicht aus dem Furttal stammt, habe man das Fest geographisch irgendwo in die Mitte der beiden Familien gelegt.

Knabenverein erweist dem Brautpaar die Ehre

Auf den ablehnenden Entscheid des Gemeinderats hat der Knabenverein schriftlich geantwortet. Einen Weiterzug an den Bezirksrat zieht er aber nicht in Betracht, zumal er seine Chancen als gering einstuft. Auch möchte er das sonst gute Verhältnis zum Gemeinderat nicht gefährden.

Die Vorfreude auf seine Hochzeit lässt sich Roman Schmid jedenfalls nicht verderben. Und auch der Knabenverein steht hinter seinem scheidenden Mitglied: Die Männer wollen am grossen Tag immerhin Spalier stehen.