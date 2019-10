Zusammenschluss nimmt erste Hürde

Die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden Oberweningen und Schöfflisdorf haben Ja gesagt zur Ausarbeitung eines Zusammenschlussvertrags. Die Bevölkerung hat die identischen Einzelinitiativen in ihrer jeweiligen Gemeinde angenommen. Die Stimmbeteiligung lag in Schöfflisdorf bei 52,4 Prozent, wo es 358 Ja- und 143 Nein-Stimmen gab – in Oberweningen lag sie bei 51,3 Prozent, 441 Ja-Stimmen standen 149 Nein-Stimmen gegenüber.

Die Initiative fordert die Ausarbeitung eines Zusammenschlussvertrags. Oberweningens Vizepräsidentin Melissa Hösli ist mit dem Ausgang zufrieden. «Wir haben erwartet, dass es so kommt», sagte sie. Die Annahme der Initiative ist der erste Schritt Richtung Fusion. Jetzt wird ein entsprechender Vertrag ausgearbeitet und voraussichtlich bis in einem Jahr zur Abstimmung gebracht. «Viel Vorarbeit wurde ja schon gemacht», sagt Oberweningens Vizepräsident Stefan Fivian. Er meint den ersten – gescheiterten – Fusionsversuch der Gemeinden im ganzen Wehntal. Sagen die Stimmberechtigten diesmal Ja, folgen die Schaffung einer gemeinsamen Gemeindeordnung und eine erneute Abstimmung. Erst bei einem weiteren Ja wird fusioniert. (red)