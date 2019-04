Zwei Furttaler Dörfer verwechselt

Vor allem von Auswärtigen werden Dänikon und Dällikon gerne verwechselt. So geschehen in einem Inserat im «Furttaler» vom 18. April, mit dem die Gemeinderäte der sieben Furt-taler Ortschaften die Abstimmungsvorlagen für den Urnengang am 19. Mai publizierten.

Nebst den eidgenössischen Vorlagen und jenen der Reformierten Kirche war zu lesen, dass Dällikon über die Totalrevision der Statuten des Spitalverbands Limmattal abstimmt. Nun aber hat sich Dällikon schon lange aus dem Spitalverband verabschiedet. Dänikon hingegen ist dem Limmattal-Spital treu geblieben und kann bei den Spitalverbandsstatuten mitreden.

Die Dälliker und Däniker Gemeinderäte korrigierten den Fehler in einem zweiten Inserat. Wenig überraschend: Die Verwechslung geschah auswärts. Die Inserate mit den Abstimmungsvorlagen werden in Regensdorf gesetzt. (anb)