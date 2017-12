Zwei Hanfindooranlagen in Dielsdorf und Schwyz ausgehoben

Ende Oktober sei man anlässlich einer Kontrolle in Reichenburg in Gewerberäumlichkeiten auf eine professionell aufgebaute Hanfindooranlage, in der mehr als 6000 Hanfpflanzen gezüchtet wurden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei kam es zur Festnahme eines ausserkantonalen Mannes.

Im Zuge der Ermittlungen stiessen Polizei und Staatsanwaltschaft auf eine weitere Hanfindooranlage in Dielsdorf mit mehr als 1000 Pflanzen. Mehrere Mitarbeiter des mutmasslichen Hauptverantwortlichen wurden ebenfalls festgenommen, die Pflanzen wurden vernichtet.

Zuständigkeit in Schwyz

Zudem wurden mehrere Kilogramm Marihuana sowie mehrere Tausend Franken Bargeld sichergestellt und beschlagnahmt. Die mutmasslichen Betreiber der Anlagen wurden zwischenzeitlich aus der Haft entlassen. Sie müssen sich wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Es ist mit mehreren Anklagen der Schwyzer Staatsanwaltschaft beim Kantonalen Strafgericht zu rechnen. Weil die Hauptstraftat im Kanton Schwyz begangen wurde, sind die dortigen Behörden zuständig. (mcp/sda)