Zwei Kandidierende für die Schulpflege

Im ersten Wahlgang wurde Marianne Sharif am 15. April zwar als Schulpflegemitglied gewählt, die Wahl als Präsidentin schaffte sie jedoch nicht – sie verpasste das absolute Mehr. Wie Sharif im jüngsten Gemeindemitteilungsblatt bekannt gab, verzichtet sie auf das Amt und tritt folglich im zweiten Wahlgang auch fürs Präsidium nicht mehr an. Da sie bereits zwei Amtsperioden in der Oberstufenschulpflege und zwei Amtsperioden in der Primarschulpflege geleistet hat, besteht für sie kein Amtszwang mehr. Ihr Verzicht auf die Wahl erfolge «ohne Groll».

Dennoch weist Sharif darauf hin, dass die Initiative für die Prüfung einer Einheitsgemeinde, welche vergangenen September abgelehnt worden ist, zu Spannungen zwischen Gemeinderat und Schulpflege geführt habe. Der Gemeinderat tendierte nämlich in Richtung Einheitsgemeinde, die Schulpflege war dagegen. Das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Behörden sei noch nicht überwunden. «Diese und weitere Fronten im Dorf hoffe ich nun, mit meinem Wahlverzicht aufweichen zu können», schreibt Marianne Sharif.

Berger und Kern

Am 10. Juni findet der zweite Wahlgang für einen Sitz in der Primarschulpflege und für das Präsidium statt. Die Stimmberechtigten erhalten einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen der Kandidierenden vermerkt sind.

Wie die Bachser Gemeindeschreiberin Andrea Jakob auf Anfrage bekannt gibt, wird neu Tanja Berger (Jahrgang 1983) für den freien Sitz in der Schulpflege kandidieren. Als Präsident bewirbt sich Raphael Kern (Jahrgang 1977), der am 15. April mit einem sehr guten Resultat neu in die Primarschulpflege gewählt wurde. (cy)