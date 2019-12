Zwei Petitionen fordern maximal Tempo 30 in Oberhasli

Katharina Dermon-Marthaler hat genug. Der Ortsteil Oberhasli, der sich den Haslibach entlang schlängelt, ist ihr Zuhause: Sie ist vor rund 70 Jahren dort geboren, sie hat das Wachstum des früheren Bauerndorfs miterlebt und ihre Töchter hier aufgezogen. Nun befürchtet sie, dass es mit der Idylle bald vorbei sein könnte – und steht damit nicht allein da.

Grund dafür ist der Ausbau der Widenacherstrasse, welche die Watterstrasse mit dem Industriegebiet im Süden des Ortsteils verbinden wird. Im Gebiet Sandrain sind unter anderem Agrotropic und die Zentralverwaltung der «Blume 3000 AG» ansässig. Das Vorhaben, die Strasse auszubauen, geht auf den Quartierplan zurück, den der Regierungsrat des Kantons Zürich 1998 festgesetzt hat. Mit den Ausbauarbeiten wurde zugewartet, bis an der Strasse Bauvorhaben eingereicht wurden.

Nun sollen Anfang 2020 die Ausbauarbeiten beginnen. Dermon-Marthaler hatte sich schon vor 20 Jahren gegen die Pläne gewehrt – die Strasse wird direkt durch ihren Garten führen. «Wir haben uns mit Händen und Füssen dagegen gewehrt, aber die Beamten zeigten sich stur», erinnert sie sich.

«Wir haben uns schon mehrmals an den Gemeinderat gewendet und wurden mit der Begründung zurückgewiesen, dass Tempo 30 ‹nicht üblich› sei.»Sabrina Schärli, Oberhasler Petitionärin

Es geht aber um mehr als eine Familie und eine einzelne Strasse. In den vergangenen Monaten erhielt der Gemeinderat gleich zwei Petitionen, die das Verkehrskonzept in Oberhasli kritisieren – eine mit 90, die andere mit 58 Unterschriften. Katharina Dermon-Marthaler hat eine davon ausformuliert und beim Unterschriften sammeln geholfen.

Dabei sprangen auch ihre Tochter Janine Dermon sowie die Nachbarin Sabrina Schärli ein, beides Mütter von dreijährigen sowie von schulpflichtigen Kindern. «Für Kinder sowie für ältere Menschen ist die aktuelle Verkehrssituation völliger Irrsinn», sagt Schärli verärgert.

«Das kann doch nicht sein!»

Sabrina Schärli ist vor zwei Jahren nach Oberhasli gezogen. «Wir wussten von Anfang an von den Bauplänen der Strasse gemäss dem Quartierplan und waren damit auch einverstanden», schildert sie, «aber uns wurde versichert, dass die Strasse lediglich der Quartiererschliessung diene. Für eine Erschliessungsstrasse reicht Tempo 20 oder 30. Nun haben wir erfahren, dass Tempo 50 im Gegenverkehr erlaubt sein wird. Das kann doch nicht sein!»

Sie befürchtet, dass viele der Verkehrsteilnehmenden, die ins noch junge Industriegebiet im Süden von Oberhasli müssen, die Widenacherstrasse als Umfahrungsroute benützen werden. «Es müssen dringend Vorkehrungen getroffen werden, damit die Strassen im Dorfkern nicht zu attraktiven Umfahrungsrouten werden.»

Vor allem gehe es ihr und Janine Dermon um einen sicheren Weg in den Kindergarten. «Auf der Rümlanger- und Watterstrasse brausen schon jetzt Lastwagen mit Tempo 50 durch», sagt Dermon. «Gleichzeitig will der Gemeinderat ja, dass Oberhasli für Familien attraktiv bleibt.» In der Petition geht es deshalb um deutlich mehr als die Widenacherstrasse.

Sie verlangt, kurz gefasst, dass der gesamte Oberhasler Dorfkerns zur Begegnungszone wird – das heisst: Einführung von Tempo 20. Gemeint sind die Strassen Gässli und Am Bach, der Schulweg sowie die Widenacher- und Sandrainstrasse. Ausserdem soll auf der Watterstrasse im Bereich Am Bach/Sandrainstrasse ein Fussgängerstreifen errichtet werden. «Wir haben uns schon mehrmals an den Gemeinderat gewendet und wurden mit der Begründung zurückgewiesen, dass Tempo 30 ‹nicht üblich› sei. Wir fühlen uns nicht ernst genommen», so Schärli.

Konzepte sind in Revision

Der Gemeinderat bestätigt, dass zwei Petitionen eingegangen sind, mit denen er sich auseinandersetzen wird. Er stellt jedoch auch schon in Aussicht, dass die Lage kompliziert ist. Einmal, weil die genannten Strassen teils Gemeinde-, teils Kantonsstrassen sind – andererseits, weil beide behördenverbindlichen Grundlagen aktuell in Revision sind. Gemeint sind das Gesamtverkehrskonzept von Niederhasli (2013) sowie der überkommunale Richtplan ONN (Oberglatt, Niederhasli, Niederglatt, 2019), in dem der motorisierte Verkehr ein zentrales Thema ist.

«Wir setzen uns anfangs des nächsten Jahres nochmals konkret mit dem Thema und den Anliegen der vorliegenden Petitionen auseinander.»Niederhasler Gemeinderat

Zuerst zu den Verkehrskonzepten: Grundsätzlich seien innerorts alle Strassen auf Tempo 50 ausgerichtet, schreibt der Gemeinderat auf Anfrage; man könne also genau genommen nicht von der «Einführung» von Tempo 50 sprechen, wenn sie Standard ist. Für die Einführung einer Tempo-30-Zone seien spezielle Bewilligungen übergeordneter Stellen nötig. Bei der ausgebauten Widenacherstrasse werde es sich um eine sogenannte «nutzungsorientierte Sammelstrasse» handeln, auf der zwar nicht Tempo 30 angeordnet, aber doch eine «defensive Fahrweise angestrebt» werde.

Die Fahrbahn der Widenacherstrasse wird 5,2 Meter breit sein – auch im Kurvenbereich. Auf diesem Weg, nicht aber mit weiteren Massnahmen, würde ein durchschnittliches Geschwindigkeitsniveau von 30 Stundenkilometern angestrebt. Damit folgt der Gemeinderat denn auch dem Ziel des Gesamtverkehrskonzeptes, den Widerstand zur Durchfahrt im Ortskern Oberhasli zu erhöhen.

Gemeinderat braucht Zeit

Nicht zuletzt nehme der Gemeinderat die Anliegen der Bevölkerung sehr ernst. «Wir werden uns anfangs des nächsten Jahres nochmals konkret mit dem Thema und den Anliegen der vorliegenden Petitionen auseinandersetzen», verspricht er. Schliesslich liegt ein Grossteil des Dorfkerns in seinem Zuständigkeitsbereich: Er befindet über Geschwindigkeiten und Ausbaudetails. Jedoch brauche er dafür mehr Zeit, da auch andere Amtsstellen wie die Kantonspolizei involviert sein müssen.

Gerade auf der Watter- und der Rümlangerstrasse seien direkte Massnahmen noch schwieriger: Es handelt sich um Kantonsstrassen. «Die Gemeinde steht seit mehreren Monaten mit den kantonalen Amtsstellen im Rahmen eines sogenannten Betriebskonzepts in Verhandlungen», antwortet der Gemeinderat. Und dabei habe er immer wieder seine aus Sicht der Verkehrssicherheit wichtigen Anliegen eingebracht.

Die Petitionen bleiben also mindestens bis zum Ausbaubeginn der Widenacherstrasse auf den Tischen der Gemeinde liegen; üblicherweise werden Petitionen innert einiger Monate beantwortet, auch wenn es dazu keine gesetzliche Pflicht gibt. «Wir hoffen, dass der Gemeinderat ein Pilotprojekt mit Tempo 20 rund um den Kindergarten umsetzt», sagt Sabrina Schärli. «Schaden würde das niemandem.»