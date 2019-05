Zwei aussergewöhnliche Naturereignisse in einem Jahr

Diese Bilder vergisst die Unterländer Bevölkerung nicht so schnell: Ende Mai 2018 zog ein beispielloses Unwetter über die Bezirke Dielsdorf und Bülach. Auch die Gemeinde Regensberg blieb nicht verschont von Schäden. Damals war die Rede von einem aussergewöhnlichen Naturereignis.

Am Donnerstag ereignete sich in Regensberg erneut ein seltener Zwischenfall. Eine Fels-Masse von insgesamt 20 Kubikmetern stürzte auf den Schneggi-Parkplatz. Dies entspricht einem Gewicht von rund 60 Tonnen. Verletzt wurde niemand. Lediglich ein parkierter Personenwagen fiel den Felsbrocken zum Opfer. Diese waren teilweise so gross wie Waschmaschinen. Gemäss einer Gefahrenbeurteilung zu Massenbewegungen aus dem Jahr 2012 kommt es in Regensberg lediglich alle 300 Jahre zu einem solchen Ausbruch von Felsblöcken.

Parkhaus könnte als Hangsicherung dienen

Geologen haben inzwischen weitere Brocken gelöst und Wurzelwerk entfernt. Um eine fundierte Analyse vornehmen zu können, ist eine Felsreinigung notwendig, bei der erst gerodet und dann Gestein aus der Wand herausgelöst wird. «Diese Arbeiten werden im Verlauf dieser Woche vorgenommen», heisst es in einer Mitteilung von Gemeindepräsident Gregory Turkawka. Im Anschluss wird ein Fachgutachten mit Handlungsempfehlungen erstellt. Das geplante Schneggi-Parkhaus könnte als Hangsicherung dienen und wird in die Analyse miteinbezogen. «Möglicherweise lassen sich so teure Verbauungen vermeiden.»

Die provisorische Abschrankung wurde inzwischen verschoben, sodass der Breistelweg wieder normal zugänglich ist. In den kommenden Tagen wird das Provisorium durch eine feststehende, zirka zwei Meter hohe Abschrankung ersetzt. Diese wird den Zugang zur Gefahrenzone sichern und vor Schäden durch kleine Felssplitter im Falle von weiteren Abbrüchen schützen. Rund 20 Parkplätze fehlen bis auf weiteres. Die Schneggi-Parkkarte ist bei den Parkplätzen an der Riedstegstrasse beim Loohof gültig. (Zürcher Unterländer)