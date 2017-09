Zwei langjährige Juristen kämpfen um das Richteramt

Weil die bisherige Bezirksrichterin Christina Steiner-Putzi im Februar von ihrem Amt am Bezirksgericht zurücktritt, wählen die Stimmberechtigten am 24. September ihren Nachfolger.

Für die Wahl zur Verfügung gestellt haben sich zwei langjährige Juristen. Auf den ersten Blick gibt es viele Gemeinsamkeiten: Beide sind Väter, waren bei der Armee, treiben in ihrer Freizeit gerne Sport oder machen Musik. Es gibt aber auch zahlreiche Unterschiede: Für den einen wäre die Wahl nach jahrelanger Tätigkeit als Anwalt der ideale Weg, um sich beruflich neu zu orientieren. Für den anderen ist das Gegenteil der Fall: Die Wahl wäre der nächste Schritt einer langen Karriere am Bezirksgericht Dielsdorf.

Schritt für Schritt zum Richter

«Ich war nie in einer Partei und wollte auch nicht kurzfristig auf die Wahl hin einer beitreten», sagt Cyril Fischer, 44-jähriger Vater dreier Kinder. Politisch würde er sich aber als bürgerlich denkend bezeichnen. «Aber hier geht es ja nicht um ein politisches Amt, sondern um die Richtertätigkeit.» Und diese wäre für Fischer nun der nächste Schritt. 15 Jahre arbeitet der studierte Jurist mit Anwaltspatent bereits am Bezirksgericht Dielsdorf.

Zuerst als Auditor, später als Gerichtsschreiber, seit 2007 ist er der Leitende Gerichtsschreiber. Seit diesem Zeitpunkt ist er auch als nebenamtlicher Ersatzrichter in Dielsdorf tätig und hat bereits Urteile gefällt. «Die Wahl zum Richter würde mich sehr freuen», erklärt Fischer. «Richter zu sein, ist für mich eine Berufung.» Und durch seine lange Tätigkeit am Gericht wisse er genau, was auf ihn zukomme.

Auch ein Ausgleich zum Gerichtsalltag sei aber wichtig, sagt der Nürensdorfer. Dafür sorgen würden seine Familie, Sport – Fischer hat Leichtathletik in der Nationalliga A betrieben und ist langjähriges Vorstandsmitglied eines Fussballvereins auf Amateurniveau – und das Saxofonspielen.

Ein Furttaler durch und durch

Fischers Gegenkandidat ist Radek Janis. Der 50-jährige Vater einer Tochter lebt seit seinem zweiten Lebensjahr im Furttal. «Das ist mit ein Grund für meine Kandidatur: die Nähe zu dem Gebiet, in welchem ich lebe und aufgewachsen bin.» Janis war zu Beginn seiner Karriere ebenfalls als Gerichtsschreiber tätig, war danach aber als Jurist einer Versicherung tätig und seit acht Jahren als selbstständiger Anwalt.

«Dabei nimmt man Extrempositionen ein, diejenigen des Klienten. Nach meiner Zeit als Anwalt würde ich als Richter in eine andere Rolle schlüpfen», sagt Janis. Er habe gemerkt, dass ihm das Mediative liege, die Suche nach der einvernehmlichen Lösung, dem «objektiven Recht, wenn es so etwas gibt».

Anders als Fischer ist Janis Mitglied einer Partei, der CVP nämlich, wie es auch Steiner-Putzi war. «Bei meiner Motivation für eine Kandidatur hat das aber keine Rolle gespielt», sagt Janis. (Zürcher Unterländer)