Gemeinden wollen keine Leute am Schalter Um Kontakte zu vermeiden, verweisen die Gemeinden auf Website und Telefon. Andrea Söldi

Die Einwohnerdienste in Bülach haben unter strengen Vorsichtsmassnahmen geöffnet. Johanna Bossart

Ein Baugesuch einreichen, die Frist für die Steuererklärung verlängern, sich auf der Gemeinde anmelden oder bloss Marken für die Sperrgutabfuhr kaufen. Auf Gemeindeverwaltungen herrscht viel Publikumsverkehr. Doch dieser ist seit Montag eingeschränkt. Gemäss Empfehlungen des kantonalen Gemeindepräsidentenverbands öffnen die Schalter in den meisten Gemeinden nur noch während zwei bis drei Stunden am Vormittag. So will man die Übertragung von Viren vermeiden.