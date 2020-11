Reiten: Erfolgreicher Abschluss – Dielsdorfer gewinnen überlegen das Jockey-Championat Mit zwei spektakulär erkämpften Siegen in Avenches haben Clément Lheureux und Cheryl Schoch aus Dielsdorf die Saison der Galopper beendet. Als Gewinner und Zweitplatzierte der Jockey-Jahreswertung in den Flachrennen. Werner Bucher

Mit vollem Einsatz bringt Clément Lheureux Nick Cassedy in Front und gewinnt mit seinem bereits 17. Saisonsieg das Jockey-Championat in überlegener Manier. Foto: Werner Bucher

Coronavirus-bedingt waren zum letzten Galopp-Renntag des Jahres in Avenches lediglich Berufsreiterinnen und Reiter zugelassen, sodass es zum internen Wettkampf der zehn besten Jockeys der Schweiz kam. Zu ihnen zählten Clément Lheureux mit bis dato 16 Siegen sowie seine Partnerin Cheryl Schoch, die heuer bereits 9 Rennen für sich entschieden hatte. In Avenches zeigten beide noch einmal ihr ganzes Können – und feierten jeweils einen weiteren Vollerfolg. So kam es im Einlauf des Flachrennens der Zweijährigen über 1600 Meter zu einem Kopf-an-Kopfrennen zwischen dem Dielsdorfer Olivier Plaçais auf Scotsh Club und dem stark aufkommenden Nick Cassedy mit Lheureux im Sattel. Die Auswertung der Zielfotos ergab, dass der letztgenannte, braune Hengst das Ziel mit einer Nasenlänge Vorsprung als Erster erreicht hatte.