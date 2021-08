Feuerwehr-Nachwuchs im Wettkampf – Dielsdorfer Powerschlüch gewinnen den Jugendfeuerwehr-Parcours 18 Teams haben am Wettkampf der Jugendfeuerwehr Kanton Zürich in Neerach um den Sieg gekämpft und dabei ihr grosses Können gezeigt. Werner Bucher

Beim Wettkampf der Jugendfeuerwehr Kanton Zürich messen sich die Teams an verschiedenen Posten. Foto: Sibylle Meier

Der Rauch beim Mehrzweckgebäude in Neerach kümmert die 18 Teams der Zürcher Jugendfeuerwehren nicht, als sie sich zum Einsatz bereitstellen. Es gilt ja nicht, den Grill und die drei Smokey-Joes zu löschen, sondern bei einem Parcours mit verschiedenen Posten ihr Können zu beweisen.

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben des Wettkampfs zählt das korrekte Legen von Leitungen und der Atemschutz-Blindtest, wie Angela Stadelmann, die Teamleiterin von Büüli Füür, erklärt. Aufmerksam verfolgt sie die Zweiertrupps, die mit schweren Atemschutzgeräten und tapsigen Schritten den Wasserschlauch ziehend ein Areal nach gefährlichen Kanistern absuchen. Den sechs jungen Feuerwehrleuten hat man zuvor auf den Atemschutzmasken die Sicht verdeckt, um so am heiterhellen Tag die Situation in einem dunklen, rauchgefüllten Raum zu simulieren.