Rotary Club Dielsdorf – Dielsdorfer Rotarier wollen Kinder zum Lachen bringen Mit einem Beitrag von 2000 Franken stockt der Rotary Club Dielsdorf die Spendenaktion an den Pferderennen zugunsten der Stiftung Theodora auf 10000 Franken auf. Werner Bucher

Der Präsident des Rotary Club Dielsdorf Severin Huber(links) überreicht Toni Kräuliger, Präsident des Rennvereins Zürich, den Check für die Stiftung Theodora. Foto: Werner Bucher

Seit 30 Jahren hat sich die Stiftung Theodora zum Ziel gesetzt, mit professionellen «Traumdoktoren» Kindern in Spitälern und Institutionen mit behinderten Kindern Lachen, Freude und wertvolle Momente der Abwechslung zu schenken. Dabei wird Zauberei, Theater, Musik, Pantomime und ansteckende Fröhlichkeit geboten. Finanziert wird die Stiftung durch Spenden, die zum Beispiel seit 15 Jahren auch am Kid’s Day an den Pferderennen in Dielsdorf durch den Auftritt der «Clowns in Weiss» gesammelt werden.

Beim Aufbau der Rennbahn geholfen

Anlässlich des Jubiläums zum 150-jährigen Bestehen des Rennvereins Zürich, 50 Jahre Rennbahn in Dielsdorf und 10 Jahre Horse Park AG als Betreiber des grössten Pferdesportzentrums der Schweiz, entschloss sich der Rotary Club Dielsdorf, die Spende zu tätigen. Dies deshalb, weil zahlreiche Clubmitglieder wesentlich mithalfen, dass die Rennbahn in Dielsdorf gebaut und betrieben werden konnte. So der damalige, inzwischen verstorbene Gemeindepräsident Walter Kunz, der die Dielsdorfer vor über 50 Jahren überzeugen konnte, dass mit der Parkrennbahn ein Naherholungsgebiet für die nächsten 99 Jahre entstehen werde. Zudem würden Arbeitsplätze geschaffen – heute sind es zirka 50 Stellen für rund 150 Pferde und den Betrieb der Anlage, wie Toni Kräuliger, Präsident des Rennvereins Zürich, an der Präsentation im Mövenpick Regensdorf vor den Rotariern erklärte. Unter ihnen auch Reto Vils und Reto Weber, die über Jahre hinweg mit ihren Unternehmen die Pferderennen unterstützten, Kundenanlässe durchführten oder gar selbst aktiv als Rennpferdebesitzer dabei waren. Für sie gab es am Jubiläumsrenntag Mitte August ein Wiedersehen auf der Rennbahn, wo sich die Rotarier auch vom lustigen Treiben der «Traumdoktoren», den vielen begeisterten Kindern und davon , dass die Spende einen guten Zweck erfüllt, überzeugen konnten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.