Sport-Jahresrückblick – Diese 10 Sport-Geschichten bewegten das Zürcher Unterland 2021 Der EHC Kloten verpasst den Aufstieg, die Kloten-Dietlikon Jets triumphieren im Superfinal um den Schweizer Meistertitel und Joana Heidrichs Olympia-Medaillentraum wird wahr: Dies und mehr sorgte im Zürcher Unterländer Sportjahr 2021 für Emotionen. Dominic Duss, Marisa Kuny und Peter Weiss

Am Boden zerstört: Nach dem verlorenen Playoff-Final gegen Ajoie und dem verpassten Aufstieg in die National League steht Klotens Ramon Knellwolf die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Der EHC Kloten muss den nächsten Aufstiegs-Anlauf nehmen

Betretene Mienen bei den Klotener Spielern: Am späten Abend des 28. April steht fest, dass der EHC auch am Ende seiner dritten Saison in der Swiss League nicht ins Schweizer Eishockey-Oberhaus zurückkehrt. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Bis zum Playoff-Final ist der EHC Kloten in der Swiss League als Sieger der Qualifikation 2020/21 auf Aufstiegs-Kurs. Doch dann verspielt das Team die 2:1-Führung in der Best-of-7-Serie gegen Ajoie und verliert sie – mit einer 4:5-Niederlage nach Verlängerung – in Pruntrut 2:4. Mangelnde Disziplin und fehlende Arbeiter gelten unter anderem als Gründe für das klägliche Scheitern. Das hat Konsequenzen: Cheftrainer Per Hanberg und Assistent Björn Lidström müssen nach der zweiten Saison unter schwierigen Pandemie-Umständen gehen. Die Mannschaft wird umgebaut. Und der EHC verpflichtet für seine vierte Mission Rückkehr in die National League Jeff Tomlinson, der Kloten 2018 mit den Rapperswil-Jona Lakers aus dem Oberhaus verdrängt hatte. Mit Kimmo Rintanen und Fabian Sutter als Assistenten des Kanadiers spielen die Flughafenstädter nach Hälfte der Qualifikation an der Spitze mit und sollten sich bis zum Playoff-Start noch steigern, um ihr grosses Ziel zu erreichen. (ddu)