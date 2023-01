Analyse zur Konjunktur – Diese 12 Grafiken zeigen, warum die Schweizer Wirtschaft ein Sonderfall ist Während die Weltwirtschaft turbulente Zeiten durchläuft, schlägt sich die Schweiz besser als viele andere Länder. Die folgenden Darstellungen erklären die Ausreisser. Armin Müller

Die Schweizer Wirtschaft schlägt sich gut: Ein Arbeiter schleift im Gotthard-Basistunnel ein Stück Metall. (Archivbild) Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Eurozone und die USA steuern auf eine Rezession zu, für die Schweizer Wirtschaft erwarten die Konjunkturprognosen bloss eine «Abkühlung». Sie hat sich in der Serie von Krisen der letzten Jahre – Finanzkrise, Eurokrise, Frankenaufwertung, Pandemie, Ukraine-Krieg – erstaunlich robust gezeigt und steht im internationalen Vergleich hervorragend da. «Die Schweiz ist ein Sonderfall», sagt Martin Neff, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz. Warum das so ist, zeigt seine Analyse in 12 Grafiken.