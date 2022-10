Spaniens schönste Pueblos – Diese 6 Dörfer gehören zu den schönsten in Spanien Spanien ist ein beliebtes Reiseland. Neben den bekannten touristischen Hotspots locken unzählige malerische Orte, viele auf der Liste der «schönsten Dörfer Spaniens» verzeichnet. Hier ist eine kleine Auswahl. Artur K. Vogel (Travelcontent)

Baños de la Encina imponiert mit seiner beeindruckenden Burg. Foto: Artur K. Vogel

Nach französischem Vorbild gibt es auch in Spanien eine Vereinigung der schönsten Dörfer und Städtchen des Landes: los pueblos mas bonitos. Auf der Liste befinden sich momentan 105 Ortschaften. Weil solche mit bis zu 15’000 Einwohner in Frage kommen, gehören auch kleine Städte wie das strahlend weisse Vejer de la Frontera bei Cádiz in Andalusien dazu. Wir haben eine kleine Auswahl dieser pueblos bonitos getroffen, angeordnet von Norden nach Süden.