Die beste Architektur für 2021 – Diese 9 spektakulären Bauten werden dieses Jahr fertiggestellt Kühn, nachhaltig, multifunktional sind die Museen, Parks und Bibliotheken diverser Star-Architektur-Teams, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden. Wählen Sie Ihren Favoriten. Aleksandra Hiltmann

BRAC University Campus und öffentlicher Park, Dhaka

Das Team, welches den neuen Campus und Park plant, ist spezialisiert darauf, Bauten in tropischen Klimazonen zu entwerfen. Visualisierung: WOHA

Nachhaltig und multifunktional zu bauen, liegt im Trend, wenn es nicht gar schon zum Gebot geworden ist. Das Woha-Architekturteam aus Singapur vereint beides inmitten von Dhaka, der Hauptstadt Bangladeshs. Dort entsteht ein neuer Campus mit öffentlichem Park.

Das Team liess sich dabei von Mangrovenwäldern in der Region inspirieren, den Sundarbans. Diese teilen sich anhand von Ebbe und Flut in zwei separate Ökosysteme. So werden die oberen Stockwerke des Gebäudes für die Lernenden der Universität reserviert sein. Die unteren Etagen sind eingebunden in eine Grünanlage, die das zuvor überflutete Ödland in eine Stadtoase verwandelt.