Small Talk der Woche – Diese abgenutzten Luxus-Sneaker kosten 1850 Dollar Warum Sie Ihre alte Sonnencreme nicht mehr benutzen und bei Uhren auf die Farbe des Zifferblatts achten sollten – hier ist unsere neue Liste für das spannende Tischgespräch. Lisa Füllemann

Gute Tat

Demonstranten setzen sich vor dem Supreme Court in Washington für das Recht auf Abtreibung ein. Foto: Stefani Reynolds

Seitdem der Entwurf der Abtreibungsentscheidung des Supreme Court geleakt wurde, befinden sich die USA in Aufruhr – denn daraus geht hervor, dass die konservative Mehrheit der Richter das Recht auf Abtreibung abschaffen will. Angesichts der landesweiten Verunsicherung, künftig nicht mehr abtreiben zu können, haben nun mehrere Unternehmen in den Vereinigten Staaten angekündigt, ihre Arbeitnehmerinnen beim Zugang zu Abtreibungen unterstützen zu wollen.