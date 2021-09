Debatte um Migration und Flüchtlinge – Diese acht Behauptungen sind falsch Kommen jetzt Zehntausende afghanische Flüchtlinge? Herrscht ein riesiger Migrationsdruck aus Afrika? Warum so vieles, was wir über Flüchtlinge zu wissen glauben, nicht stimmt. Sandro Benini

Seenotrettung im Mittelmeer – die Aktivisten retten Menschenleben. Aber animieren sie dadurch andere Migranten zur Flucht? Foto: Picture-Alliancem, AFP

Migration lässt sich nicht stoppen, denn Flüchtlinge finden immer einen Weg

Die Not der afghanischen Bevölkerung ist schrecklich. Dank der UNO-Konferenz für Afghanistanhilfe, die heute Montag in Genf beginnt, soll das Schlimmste verhindert werden. Denn bei westlichen Regierungen geht die Angst um, die Machtergreifung der Taliban könnte eine Flüchtlingskrise provozieren wie 2015. Schliesslich, so heisst es, fänden verzweifelte Menschen immer einen Weg.

Viele aktuelle und historische Beispiele beweisen das Gegenteil.