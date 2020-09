Ideen für Aussichtsturm Hardwald – Diese Aussichtstürme blieben auf der Strecke Die Flughafenregion bekommt einen neuen Aussichtsturm. Das Siegerprojekt steht fest. Welche anderen Turmbauideen auch noch im Rennen waren, zeigt eine kleine Übersicht. Christian Wüthrich

Der Vorschlag unter dem Namen «Zusammenstehen» mit diesem teilweise verschalten fünfeckigen Turm ist eine von vier Ideen, die in der Endausmarchung gescheitert sind. Visualisierung: PD

Fünf Projektideen standen in der Endrunde für einen neuen Aussichtsturm im Glattal zur Auswahl. Gewonnen hat das Projekt «Point de vue» von einer Arbeitsgemeinschaft aus dem Bernbiet und dem Kanton Solothurn. Wie gross das Interesse an so einem Auftrag für einen modernen Holzturm ist, zeigten die zahlreichen Bewerbungen, die für den Projektwettbewerb eingegangen waren. So konnte die Jury aus Architekten und Vertretern aller fünf Anrainergemeinden des geplanten Baus aus nicht weniger als 43 Teams auswählen.