Ausflüge ohne Auto – Diese Beizen müssen Sie sich verdienen Nur wenige Zürcher Ausflugsbeizen sind mit dem Auto nicht zu erreichen und erfordern Muskelkraft. Diese sieben sind jeden Schweisstropfen wert. Pia Andrée Wertheimer

Diese Aussicht muss sich der Ausflügler erst verdienen: Das Panorama vom Gipfel des Hörnli in Steg. Foto: Mirko Reichlin (Zürioberland Tourismus)

Die Zürcher Ausflugsorte sind in den Pandemiezeiten begehrt. Doch Blechlawinen verderben Ausflüglern oft den Spass. Fehlende Parkplätze, verpestete Luft und stinkige Anwohner überschatten den Abstecher in die Natur. Umso entspannter ist die Atmosphäre an jenen (wenigen) Orten, die sich nur per Muskelkraft erreichen lassen. Sieben Vorschläge für Sommerausflüge, bei denen das Auto zu Hause bleiben kann.

Chopfholz, Hinwil: Ein verstecktes Idyll

Die liebevoll dekorierte Terrasse der Besenbeiz Chopfholz lädt zum Verweilen ein. Fotos: Pia Wertheimer Eine letzte Steigung vor der Erfrischung in der Beiz. Im Wald oberhalb der Beiz erhält der Wanderer oder Biker Orientierungshilfe. 1 / 3

Die Besenbeiz Chopfholz im Zürcher Oberland ist ein Familienbetrieb und ein gut verstecktes Bijou. Liebevoll mit Blumen dekoriert, bietet die Terrasse eine traumhafte Aussicht auf den Pfäffiker-, den Greifen- und den Zürichsee. Und spielt der Wind mit den Blättern der Palmen, wähnt sich die Ausflüglerin in den Ferien. Auf die Teller kommen in der Beiz der Familie Knöpfli einfache, regionale Gerichte und – wo möglich – Produkte vom eigenen Biohof.