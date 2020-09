Abo Unihockey: Vor dem NLB-Saisonstart Wie ein schwedischer Goldjunge die Kloten-Dietlikon Jets bereichert

Mit dem Verteidiger Jacob Glas holen sich die Kloten-Dietlikon Jets eine Portion Glamour an Bord: In Schweden hat der 26-Jährige schon alles gewonnen – nun möchte er mit den Unterländern in die NLA aufsteigen.