Schwuler katholischer Seelsorger will sich outen – «Diese Doppelmoral der Kirche macht mich richtig wütend» Missbrauchsfälle von Priestern würden gedeckt, Homosexuelle gebrandmarkt. Ein Kirchenmann will jetzt beim Bischof von Chur vorstellig werden. Hier erzählt er, warum. Nadja Pastega Fabienne Riklin

«In jungen Jahren ging ich mal nach Einsiedeln zum Beichten. Ich sagte dem Pater, dass ich vermute, schwul zu sein. Er blieb lange ruhig. Ich hab mich schon gefragt, ob ihn der Schlag getroffen hat»: Der katholische Seelsorger aus Zürich, der anonym bleiben will. Foto: Joseph Khakshouri

«Ich bin seit 21 Jahren als Seelsorger in einer Pfarrei in Zürich tätig. Zuvor war ich 20 Jahre in einem Kloster. Heute wissen alle in meinem Team und in der Kirchenpflege, dass ich schwul bin. Aber offiziell habe ich mich noch nicht geoutet.