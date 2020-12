Aufgefallen bei FCZ - Servette – Diese eine banale Frage bringt Rizzo auf die Palme Der FCZ-Trainer ist nach der Niederlage gegen Servette angefressen. Und lässt das die Journalisten an der Medienkonferenz spüren. Marcel Rohner

Erst die Niederlage, dann die Presse: Massimo Rizzo reagiert am Sonntagabend gereizt auf Fragen nach seinem Matchplan. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Massimo Rizzo – plötzlich genervt, plötzlich wütend

Eines wurde Massimo Rizzo stets abgesprochen: die Emotionalität. So kontrolliert wirkte er, so unaufgeregt analysierte er Partien seiner Mannschaft. Einmal sagte er selbst sogar: «Ich bin halt langweilig.» Vielleicht hat ihn ja einfach noch keiner gefragt, wie sein Matchplan aussehe.

Zugegeben, als Rizzo am frühen Sonntagabend im Pressezentrum des Letzigrunds sitzt, kommt noch mehr dazu als nur diese eine Frage. Die Niederlage gegen Servette nagt an ihm, er ist frustriert, auch weil ein Journalist wissen will, warum nur Yanick Brecher in seiner Normalform spielte und der Rest «nichts» war.