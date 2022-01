Wahlen am 27. März – Diese elf Personen wollen in den Gemeinderat Regensdorf Elf Kandidatinnen und Kandidaten für sieben Sitze – das Interesse an der Gemeindepolitik in Regensdorf ist gross. Hier sagen sie, was sie für ihre Gemeinde tun wollen. Anna Bérard

Das Kandidatenkarussell für den Regensdorfer Gemeinderat dreht sich: Gewählt wird am 27. März. Archivfoto: Sibylle Meier

Regensdorf steht eine spannende Wahl bevor. Vier der sechs heutigen Gemeinderäte wollen eine Amtsperiode weitermachen. Auch der Schulpräsident, der den siebten Sitz im Gemeinderat hält, stellt sich zur Wiederwahl. Sechs neue Kandidatinnen und Kandidaten wollen auch in den Gemeinderat. Insgesamt sind es also elf Personen für sieben Sitze – das ist seit 2006 die höchste Zahl in Regensdorf. Wir stellen die Kandidierenden in alphabetischer Reihenfolge vor.

Auch beim Gemeindepräsidium kommts zur Kampfwahl

Fürs Präsidium tritt der bisherige Gemeindepräsident Max Walter (SVP) wieder an. Er wird herausgefordert von Stefan Marty (parteilos), dem heutigen Sozialvorstand im Gemeinderat.