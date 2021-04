Kino-Wiedereröffnung – Diese Filme können sie demnächst auf der grossen Leinwand sehen Nächste Woche dürfen Schweizer Kinos wieder öffnen. Aber tun das auch alle? Und was läuft überhaupt in den Sälen? Eine kurze Übersicht. Hans Jürg Zinsli

Bald wieder möglich: Kinobesuch mit Schutzmaske und gebührendem Abstand. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Es geht wieder los. Nach dem landesweiten Lichterlöschen im Dezember und viermonatiger Zwangspause dürfen die Kinos ab nächster Woche wieder öffnen. Da schlagen die Herzen von Lichtspielhaus-Fans natürlich höher. Zum Beispiel bei Christian Jungen, Direktor des Zurich Film Festival und erklärter Kinoliebhaber.

«Ich werde als Erstes in unser Flaggschiffkino Corso 1 gehen und ‹Wonder Woman 1984› schauen», sagt Jungen. Vor dem Kinobesuch mit Mitarbeitern des Teams, denen er am nächsten Donnerstag für Kinobesuche extra freigibt, werde er in der St.-Josef-Kirche eine Kerze anzünden in der Hoffnung, dass die Kinos nie mehr schliessen müssen.

Auch Sabine Boss, Regisseurin und Studienleiterin Film an der Zürcher Hochschule der Künste, freut sich auf die Wiedereröffnung und möchte sich als Erstes den Oscar-Favoriten «Nomadland» anschauen: «Im Kosmos. Allein. Nachmittagsvorführung. Keine spezielle Kleidung. Und mich wohlig im Kinosessel verkriechen und die Projektion und den guten Sound geniessen.»

Diese Blockbuster kommen ins Kino Infos einblenden Bereit für die Zukunft? Emma Stone im Film «Cruella». Foto: Laurie Sparham (Disney) 22. April:

Zur Wiedereröffnung wird es einige Re-Releases geben, zum Beispiel den Science-Fiction-Film «The Midnight Sky» (von und mit George Clooney). Neu ins Kino kommt das Superheldinnen-Sequel «Wonder Woman 1984» (mit Gal Gadot), das bislang nur auf Sky Show lief. Ebenfalls neu: das Science-Fiction-Abenteuer «Chaos Walking» (mit Tom Holland und Daisy Ridley) und die tierische Komödie «Cats & Dogs 3». 27. Mai:

Cruella de Vil umgibt sich gern mit Dalmatinern. Jetzt sollen ihre punkigen Ursprünge in den Siebzigerjahren ergründet werden: «Cruella» (mit Emma Stone und Emma Thompson) läuft ab 28.5. auch auf Disney+ (mit VIP-Zugang). 3. Juni:

Kalter Krieg, Kuba-Krise und Benedict Cumberbatch als unfreiwilliger Spion: Der Sechzigerjahre-Thriller «The Courier» verspricht vergnügliche Hochspannung. 8. Juli:

Nach zahlreichen Verschiebungen soll nun die von Scarlett Johansson verkörperte Marvel-Heldin endlich mit eigenem Film ins Kino kommen: «Black Widow», der erste Marvel-Film seit zwei Jahren, läuft ab 9.7. auch auf Disney+ (mit VIP-Zugang). Das Actionsequel «Fast & Furious 9» startet ebenfalls am 8. Juli.

Die Vorfreude aufs erste Kinoerlebnis nach langer Dürre ist das eine, die Planung das andere. Denn Kinofans müssen sich erst einmal schlaumachen, welche Kinos überhaupt öffnen und was auf den Leinwänden gezeigt wird. Tatsache ist, dass viele Kinobetreiber und Filmverleiher vom Bundesratsentscheid, der Öffnungen erlaubt, völlig überrascht wurden.

So ist es nicht verwunderlich, dass es kleinere Kinos wie das Rex in Bern oder das Kinok in St. Gallen sind, die jetzt am schnellsten reagieren; sie öffnen ihre Säle bereits am Montag, 19. April. Etwas mehr Vorlaufzeit benötigt man bei den nationalen Kinoketten: Blue Cinema hat angekündigt, am Donnerstag, 22. April, die Türen wieder zu öffnen – aber nicht überall. In Zürich werden nur das Abaton und das Corso wieder in Betrieb genommen; das Capitol und das Metropol bleiben zu.

Anders sieht es bei Pathé aus: Diese Kette wird alle Kinos am Freitag, 23. April, wieder öffnen – allerdings immer nur von Freitagabend bis Sonntagabend. Unter der Woche bleiben die Säle – mit Ausnahme von Lausanne (Les Galéries) – geschlossen. Noch wenig Informationen gibts bis jetzt von der dritten nationalen Kinokette, den Arena Cinemas: Das Sihlcity in Zürich soll am 22. April wieder aufgehen; über alle andern Standorte werde noch diskutiert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.