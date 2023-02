40 Klienten aus der Schweiz – Diese Firma lässt Artikel über Kriminelle verschwinden Internationale Recherchen zeigen, wie das spanische Unternehmen Eliminalia mit dreisten Methoden gegen Journalisten vorging. Zu den Auftraggebern gehörten Folterer, Geldwäscher, Mafiosi. Roland Gamp Christian Brönnimann Bernhard Odehnal , Bastian Obermayer

Den Algorithmus ausgetrickst? Blick in ein Datencenter von Google. Foto: Keystone

Ein Weltstar «unter Pädo-Verdacht» – so lautete eine von unzähligen Schlagzeilen über den international bekannten Künstler. Gut 200 Artikel wurden in der Schweiz zu seinem Fall publiziert, nachdem er sich an einem Mädchen vergriffen hatte. 2017 verurteilte ein Zürcher Gericht den Mann wegen sexueller Handlungen mit einem Kind. Er wolle nun kämpfen, verkündete er nach dem Prozess.