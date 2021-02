Wirtschaft in Corona-Zeiten – Diese Firmen trotzen der Krise Konkurse und Entlassungen sind gerade ein Dauerthema. Dennoch läuft es bei erstaunlich vielen Unternehmen gut – trotz oder gerade wegen Corona. Andrea Söldi

Sinisa Roksandic ist begeistert von den neuen Büroräumen im Circle – und vom Geschäftsgang der Firma Isolutions. Bild: Balz Murer

Von seinem Pult aus hat Sinisa Roksandic eine überwältigende Sicht über die Pisten am Flughafen. «Das Arbeitsklima hier im Circle ist toll», sagt der Vertriebsleiter der Firma Isolutions. Letzten August hat das IT-Unternehmen die neuen Räume am Flughafen bezogen. Nach der Homeoffice-Zeit sollen hier rund 60 der insgesamt 170 Mitarbeitenden stationiert sein. Das Unternehmen hat wie viele andere in seiner Branche vom Digitalisierungsschub im Zusammenhang mit der Pandemie profitiert. Als eine der grössten Schweizer Microsoft-Partnerinnen sorgt die Firma unter anderem dafür, dass Homeoffice reibungslos funktioniert, etwa mithilfe der Online-Kollaborationssoftware Microsoft Teams. Die Spezialisten von Isolutions beraten viele mittlere und grössere Unternehmen im Umgang mit den digitalen Tools. Auf der Website von Isolutions sind rund 50 Stellen ausgeschrieben. Neben Informatikern werden auch Verkaufsspezialistinnen und Beratende gesucht. «Es ist nicht einfach, gute Fachkräfte zu finden», sagt Roksandic. Mit dem Geschäftsgang ist er aber sehr zufrieden: «Wir waren schon vorher erfolgreich. Doch Corona hat den Kulturwandel noch stark beschleunigt.»