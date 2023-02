Seiler feiert Sardellen – Diese Fische verbessern die kulinarische Welt Wir verneigen uns vor der Sardelle, diesem ebenso eigenwilligen wie unterschätzten Katalysator der Geschmäcker. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Marlen Mueller/Connected Archives

Sardellen, Engraulidae, stammen aus der Familie der heringsartigen Fische und sind dafür gemacht, die kulinarische Welt zu verbessern. Sie kommen wider Erwarten nicht in Dosen zur Welt, fürsorglich vermählt mit Meersalz, in dem sie ihren eigenwilligen, köstlichen Geschmack ausprägen, auch nicht in Gläsern, die neben den präparierten Anchovis mit Olivenöl gefüllt sind. Sie leben in Schwärmen im Meer, ernähren sich von Plankton, werden gefischt, selektiert und verarbeitet, indem die Hände kundiger Arbeiterinnen und Arbeiter Gräten, Dornen und Häute entfernen und nur die schmalen Filets übrig lassen. Diese reifen im Salz und werden anschliessend für den Verkauf und Verzehr portioniert.