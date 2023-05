Exklusiver Hotellobby-Soundtrack – Diese Frau sorgt für die Musik Cellistin, DJane und «Musik-Architektin»: Zoë Burnard verkauft mit ausgesuchtem Sound Luxus, auch in Hotels. Daniel J. Schüz

Die Wahlzürcherin Zoë Burnard sorgt unter anderem im Dolder Grand Hotel für die passende Hintergrundmusik. Foto: Marvin Zilm (13Photo)

Leicht gequält seufzt das Saxofon, die Drums wummern leise und dahinter plätschert das Piano: Es sind sanfte Jazzklänge, die den Soundteppich im Dolder Grand prägen. Die Gäste in der Lobby der Zürcher Luxusherberge haben sich in ihre Zeitung oder in ein Gespräch vertieft; sie vernehmen die einlullenden Töne nicht wirklich.