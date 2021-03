Wahlen 2022 – In Bülach: Diese Frau kandidiert für den Stadtrat In einem Jahr finden die Wahlen in die Bülacher Exekutive statt. Mit Frauke Böni hat sich eine stadtbekannte Persönlichkeit zur Kandidatur entschlossen. Daniela Schenker

Frauke Böni steigt als Parteilose ins Rennen um einen Bülacher Stadtratssitz. Foto: PD

In Bülach ist der Stadtratswahlkampf 2022 lanciert. Mit der 56-jährigen Frauke Böni stellt sich am 27. März 2022 eine Frau zur Wahl, die sehr vielen Bülacherinnen und Bülachern bekannt ist, auch wenn sie bis dato noch kein politisches Amt ausgeübt hat. 18 Jahre lang war sie im Gemeinnützigen Frauenverein engagiert, davon 15 Jahre im Vorstand. Seit 2018 präsidiert sie den Verein mit über 500 Mitgliedern.

Logische Konsequenz einer «Engagement-Karriere»

«Schon als Kind habe ich gelernt, dass Integration über Engagement am besten funktioniert. Darum habe ich mich nach meinem Zuzug 1955 in Bülach bald in verschiedenen Vereinen und Organisationen engagiert: Spielgruppe, Zauberlaterne, Elternmitwirkung, Mittagstisch und Frauenverein.» Meist habe sie es dabei rasch in den Vorstand geschafft oder eine Projektleitung übernommen, sagt Böni. Die Kandidatur sei deshalb die logische Konsequenz ihrer «Engagement-Karriere» in Bülach. «Die Stadt liegt mir sehr am Herzen, daher möchte ich Bülach in den kommenden Jahren mitgestalten, um der Stadt eine gesunde, soziale und lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.»