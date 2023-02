In eigener Sache – Diese fünf Personen werden Sie zum Nachdenken anregen Kim de l’Horizon, Petra Ivanov, Kathrin Bertschy, Cenk Korkmaz und Andri Silberschmidt: Unsere neuen Kolumnistinnen und Kolumnisten werden Sie mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Leben in der Schweiz überraschen. Raphaela Birrer

Werden wöchentlich in Kolumnen ihre Gedanken teilen: Kim de l’Horizon, Petra Ivanov, Cenk Korkmaz, Kathrin Bertschy, Andri Silberschmidt (von oben links nach unten rechts). Fotos: Urs Jaudas

Mit der heutigen Kolumne von Rudolf Strahm endet eine Ära: Teilweise über ein Jahrzehnt haben Michael Hermann, Laura de Weck, Rudolf Strahm und Barbara Bleisch im Turnus für uns geschrieben und dabei aktuelle Entwicklungen geistreich analysiert. Für ihre inspirierenden Gedanken, ihr geteiltes Wissen, ihren Witz und ihre Ausdauer möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Ihre Kolumnen waren stets eine grosse Bereicherung für unser redaktionelles Angebot.

Nächsten Dienstag startet ein neues Team von Kolumnistinnen und Kolumnisten. Wir freuen uns auf vielseitige Blickwinkel auf das Leben in der Schweiz, politische Visionen und Analysen gesellschaftlicher Entwicklungen. Fünf bekannte Persönlichkeiten werden sich künftig im Wochenrhythmus abwechseln. In diesem Video machen sie sich bereit für ihre Kolumnen:

Kim de l’Horizon

Wird sich im öffentlichen Raum dem «Hierundjetzt» annähern und dabei immer auch Körperlichkeit thematisieren: Kim de l’Horizon. Foto: Urs Jaudas

Kim ist Shootingstar der Literaturszene und wird sich in der Kolumne annähern: an die Gegenwart, die Gesellschaft, die Erde – «dieses Hierundjetzt», wie Kim es nennt. Zum Schreiben wird sich Kim immer irgendwo in den öffentlichen Raum begeben und Begegnungen und Beobachtungen in die Texte einfliessen lassen. Abgerundet wird die Kolumne stets mit einem kleinen Hexenspruch – lassen Sie sich überraschen. Kim de l’Horizons Romandebüt «Blutbuch» feiert grosse Erfolge. Es wurde vergangenes Jahr mit dem Schweizer und dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.



Petra Ivanov

Will Gefühle auslösen oder Überlegungen anstossen: Autorin Petra Ivanov. Foto: Urs Jaudas

Die erfolgreichste Krimiautorin der Schweiz wird uns ab Juni persönliche Einblicke in ihr Leben als Schriftstellerin gewähren. Ausgangspunkt ihrer Kolumne sind immer Erlebnisse bei der Arbeit an ihren Büchern – Treffen mit Strafgefangenen oder Besuche in der Rechtsmedizin. Aus diesen Begegnungen entwickelt sie grundsätzliche Gedanken über unsere Gesellschaft und das Leben. «Es geht mir darum, mit einer kurzen Schilderung in der Leserschaft Gefühle auszulösen oder Überlegungen anzustossen», sagt die Bestsellerautorin. Petra Ivanov wurde für ihr bislang 24 Kriminalromane und Jugendbücher umfassendes Werk mehrfach ausgezeichnet.

Kathrin Bertschy

Fragt sich, was es braucht, damit in der Schweiz Reformen gelingen: GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy. Foto: Urs Jaudas

Die GLP-Nationalrätin und Ökonomin wird sich in ihrer Kolumne mit der politischen Reformfähigkeit der Schweiz befassen: Was braucht es, damit Reformen gelingen? Wo ist die Schweizer Politik lernfähig, wo nicht? Bertschy wird sich dazu in Briefform an zentrale Akteure wenden und immer auch den Blick ins Ausland richten. «Von welchen Ländern und Beispielen können wir lernen? Ich lasse mich gern von Innovationen inspirieren und suche Wege, um sie auch in der Schweiz umzusetzen», sagt sie. Kathrin Bertschy ist Co-Präsidentin des Frauendachverbands Alliance F. Als wichtigste Reform, die sie selbst angestossen hat, erachtet sie die Ehe für alle.

Cenk Korkmaz

Will herausfinden, welche Persönlichkeit am glücklichsten macht – und welche am besten zu ihm passt: Komiker Cenk Korkmaz. Foto: Urs Jaudas

Cenk Korkmaz, Komiker, Radiomoderator, Werbetexter und Autor, findet: «Für alles gibt es ein Probeabo. Wir testen jede Kleinigkeit, bevor wir uns entscheiden. Ausser unsere Persönlichkeit. Die entsteht einfach mit den Jahren. Dabei könnte man sie sich doch auch bewusst aussuchen.» Er wird deshalb jeweils einen Monat eine ausgewählte Persönlichkeit testen und darüber berichten. Faulpelz, Weltverbesserer oder Produktivitätsmaschine: Mit seiner Selbstversuchsreihe will Cenk herausfinden, welche Persönlichkeit am glücklichsten macht – und welche am besten zu ihm passt. Cenk Korkmaz ist aktuell mit seinem Soloprogramm «Schleierhaft» auf Tour.

Andri Silberschmidt

Will Tabus brechen und Utopien zu Ende denken: FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt. Foto: Urs Jaudas

Andri Silberschmidt, FDP-Nationalrat und Gastrounternehmer, will das Undenkbare denkbar machen. «Was wäre, wenn …?», fragt er sich in seiner Kolumne und denkt (vermeintliche) Utopien konsequent zu Ende. «Ich werde auf aktuelle Debatten oder grundlegende Tabus eingehen und einen bislang zu wenig beachteten Blickwinkel einnehmen», sagt Silberschmidt. Zum Beispiel: Was wäre, wenn alle Drogen legal wären? Wenn die Schweiz führende Exportnation für Laborfleisch wäre? Oder wenn autonome Fahrzeuge die Post in die Haushalte bringen würden? Andri Silberschmidt ist Vizepräsident der FDP Schweiz und Präsident des Dachverbands der Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen.

