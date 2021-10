Bevölkerungsstatistik – Diese Gruppe wächst in Zürich am stärksten Jung, gut gebildet und ohne grosse Raumansprüche: In der Stadt werden die Menschen mit B-Ausweis immer wichtiger. Das hat eine ungeahnte Folge. Pascal Unternährer

Ein Drittel der Menschen um die 30 Jahre stammt aus dem Ausland und hat eine Jahresaufenhaltsbewilligung. Foto: Urs Jaudas

Kein Bevölkerungssegment wächst in der Stadt Zürich stärker als sie: die Jahresaufenthalterinnen und -aufenthalter. Von 1993 bis 2020 ist die Zahl der Personen mit B-Ausweis von 22’000 auf 64’000 gestiegen. Das ist fast eine Verdreifachung. Inzwischen stellt diese Gruppe fast jede siebte Person in der Stadt. Gleichzeitig sind die Anteile der Personen mit Schweizer Pass sowie jene mit Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) leicht gesunken.

Über ein Drittel der Personen mit B-Aufenthaltsbewilligung stammt aus den Nachbarländern, wie Statistik Stadt Zürich am Mittwoch gemeldet hat. Sie sind in der Regel jung, gut gebildet, erwerbstätig und leben auf vergleichsweise kleinem Raum, heisst es weiter. In der Stadt verbleiben sie im Durchschnitt etwa drei Jahre.