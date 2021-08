Gastrotest in Bassersdorf – Diese Häppchen lassen alle guten Vorsätze vergessen Wenn es kein üppiges Mahl sein muss, dann ist ein Besuch in der Weinbar Lisboa am Bassersdorfer Zentrumskreisel eine rundum erfreuliche Sache. Daniela Schenker

Käse- und Trockenfleischspezialitäten werden in Portugal klassisch auf dem Holzbrett serviert. Foto: Daniela Schenker

Die Sommerferien sind vorbei – höchste Zeit für einen Frauenabend. Zu erzählen gibt es viel, mögliche Restaurants für das Treffen noch mehr. Doch die Freundin beklagt die Spuren, welche die kulinarischen Verlockungen des Ferienlandes an ihren Hüften hinterlassen haben. Ein gutes Glas Wein und was Kleines dazu müsse dieses Mal genügen, findet sie deshalb und schlägt auch gleich den Ort für das Wiedersehen vor.

Die Lisboa Winebar liegt direkt am Zentrumskreisel in Bassersdorf. Foto: Balz Murer

Die Lisboa Winebar liegt unmittelbar am Kreisel im Zentrum von Bassersdorf. In einem Immobilieninserat würde man von einer verkehrsgünstigen Lage sprechen. Trotz des Geräuschpegels sind die paar Tische vor dem Lokal an diesem Abend fast alle besetzt.