Momente aus dem Sportjahr 2021 – Diese Helferin bezahlte dem Sprinter das Taxi, damit er Olympia-Gold gewinnt Die Sportredaktion hat Episoden aus dem Sportjahr gesammelt, die uns persönlich berührt und erstaunt haben. Und die deshalb unter jeden Weihnachtsbaum gehören.

Ein grosses Herz für goldene Träume

Irgendwie ist sie wie aus der Zeit gefallen, die Geschichte von Hansle Parchment und Tijana Kawashima Stojkovic. Sie ist so rührend, dass man sie nicht oft genug lesen kann.

Hansle Parchment ist ein jamaikanischer Leichtathlet, und mittlerweile kennt ihn die halbe Welt. Als er an den Olympischen Spielen in Tokio in den Bus stieg, weil im Olympiastadion die Halbfinals über 110 m Hürden anstanden, tat er das mit Musik in den Ohren und offenbar mit dem Kopf irgendwo. Denn als der Bus wieder anhielt, war er auf dem Gelände der Ruderer angekommen.