Schnuppy.ch expandiert nach Bülach – Diese Herren helfen dir, im Traumberuf zu schnuppern In der zweiten Sek sind Schnupperlehren gefragt. Schnuppy.ch will das Suchen und das Bewerben für alle vereinfachen. Jetzt wächst die Plattform im Bezirk Bülach. Florian Schaer

Martin Rau (von links) und Marcel Lüthi wollen Schnuppy.ch im Bezirk Bülach bekannter machen. Mit dem Klotener Gewerbevereinschef Max Eberhard und dem ehemals höchsten Zürcher Roman Schmid ist die Plattform in der Flughafenstadt angekommen. Foto: Francisco Carrascosa

«Was willst du mal werden?» Was bei einem Primarschulkind noch Raum für Fantasien lässt, wird in der zweiten Sek konkret: Es geht um die Suche nach einer Lehrstelle im nächsten Sommer. Gibt es wirklich nur den Automech oder das KV? Welche Berufsbilder kenne ich noch nicht? Wenn nächste Woche in Zürich abermals die Berufsmesse über die Bühne geht, wenn jetzt im Herbst die Gewerbevereine landauf, landab Lehrlingsparcours veranstalten, dann ist die Entdeckungsreise für die 14- oder 15-Jährigen noch unverbindlich; noch geht es erst um Eindrücke aus möglichst vielen Berufsfeldern.