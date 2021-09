Zerstörung als Inspiration – Diese Kunstwerke würde es ohne 9/11 nicht geben Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben auch in der Kunst Spuren hinterlassen. Autoren, Musiker und Filmemacher hielten den Schrecken in ihren Werken fest. Wir zeigen 8 Beispiele. Guido Kalberer , Pascal Blum , Susanne Kübler , Alexandra Kedves , Christoph Heim , Markus Wüest , Christine Richard

Unvergessliche Bilder gingen am Dienstagmorgen des 11. September 2001 rund um die Welt. Foto: Kelley Sane (Keystone)

Auch 20 Jahre nach den Terroranschlägen auf die Twin Towers sind die Erinnerungen an die schrecklichen Ereignisse nicht verblasst. Was für ein Fanal, was für ein Beginn des neuen Jahrtausends! Auch zahlreiche Künstler haben versucht, die unfassbaren Geschehnisse in Worte, Bilder oder Töne zu bannen.

«Falling Man» von Richard Drew

Kopfüber in den Tod: Beinahe gefasst rast der Körper dieses Mannes dem Aufschlag entgegen. Foto: Richard Drew (AP)

Diese weltberühmte Fotografie, aufgenommen am 11. September 2001 um 9.41 Uhr in New York City, ist fast so umstritten wie die Aussage des Komponisten Karlheinz Stockhausen, der die brennenden Türme als «grösstes Kunstwerk» bezeichnete, «das es je gegeben hat». Die Aufnahme von Richard Drew verdichtet alle Elemente des kollektiven Schreckens in einer einzigen Person und in einem einzigen Moment: der Augenblick, kurz bevor das Leben gewaltsam ausgelöscht wird. Die Aufnahme von einem Mann, der beinahe gefasst dem tödlichen Aufschlag entgegenfällt, hält den mehrtausendfachen Schrecken fest – und macht auf diese Weise das Unfassbare fassbar. Darin liegt der Schrecken, aber auch die Kunst dieser Aufnahme. Auf den Vorwurf, den Voyeurismus zu bedienen, entgegnete der Fotojournalist Richard Drew: «An den Reaktionen sieht man, wie wichtig das Bild ist. Ich habe nicht den Tod eines Menschen fotografiert, sondern einen Augenblick im Leben dieses Mannes. Er hat eine Entscheidung getroffen, und ich habe diese im Bild festgehalten.» Guido Kalberer