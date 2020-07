Neue Auflagen des Bundes – Diese Länder stehen auf der Quarantäne-Liste Der Bundesrat hat eine Liste mit Corona-Risikoländern veröffentlicht. Reisende aus diesen Nationen müssen sich ab Montag nach ihrer Ankunft in Quarantäne begeben.

Fluggäste warten mit Atemschutzmasken vor einem Check-In Schalter am Flughafen Zürich. (Ennio Leanza/Keystone/Symbolbild)

Seit der Bundesrat Anfang Juni die Einreisebeschränkungen gelockert hat, haben Reisende wiederholt das Virus in die Schweiz eingeschleppt. So sind zum Beispiel sechs Männer aus Chur nach einem Party-Wochenende in Serbien infiziert zurückgekehrt. Dutzende von Personen wurden daraufhin in Quarantäne gesetzt. Nun reagiert der Bundesrat: Alle Personen, die aus Risikogebieten einreisen, müssen sich ab dem 6. Juli in Quarantäne begeben.

Heute hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Liste der Risikoländer und -gebiete veröffentlicht. Neben Schweden und Serbien befinden sich auch Kosovo, Nordmazedonien, Israel, Russland, die USA und Brasilien darunter (vollständige Liste in der Info-Box).

(update folgt)

Die Liste Infos einblenden Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Bahrain

Belarus

Bolivien

Brasilien

Cabo Verde

Chile

Dominikanische Republik

Honduras

Irak

Israel

Katar

Kolumbien

Kosovo

Kuwait

Moldova

Nordmazedonien

Oman

Panama

Peru

Russland

Saudi-Arabien

Schweden

Serbien

Südafrika

Turks- und Caicos-Inseln

Vereinigte Staaten von Amerika

( SDA )