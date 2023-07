Sie nehmen sogar Backpulver – Diese Wundermittel lassen die Fahrer die Berge hochfliegen Die Tour de France verlangt den Radprofis alles ab. Welche Pülverchen schützen sie vor Müdigkeit und verbessern die Leistung – und was kann auch Hobbysportlerinnen helfen? Tobias Müller

Energie und Schub für den Schlussspurt: Der Franzose Julian Alaphilippe während der 5. Etappe der diesjährigen Rundfahrt. Foto: AFP

Jeden Tag mehrere Stunden im Sattel, 200-Kilometer-Etappen mit Tausenden Höhenmetern, und das in der Sommerhitze Frankreichs: Die Fahrer an der Tour de France leisten beinahe Unmenschliches. Um dabei zur nötigen Energie zu kommen, nehmen die Athleten täglich bis zu 8000 Kalorien zu sich. Doch ein reichhaltiges Frühstück und am Abend Teller voller Pasta reichen dafür nicht aus. Auch während der Etappen müssen sich die Fahrer ständig versorgen. Das tun sie nicht nur mit gewöhnlichen Lebensmitteln, sondern ebenso mit Sport-Supplementen, die neben Energie zusätzlich leistungssteigernde Effekte mit sich bringen.