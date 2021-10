Alice Schmid über Vergewaltigung – «Diese Nacht hat mein Liebesleben vergiftet» In ihrem neuesten Film «Burning Memories» steht Alice Schmid vor der Kamera und erzählt von ihrer Vergewaltigung, die sie 50 Jahre lang verdrängte. Lara Blatter

Die Filmemacherin Alice Schmid bricht mit «Burning Memories» ihr Schweigen. Foto: Ela Çelik

Eine Frau zieht einen Rollkoffer durch den groben Sand. Ein Akkordeon ertönt im Hintergrund. «Ich werde so lange durch die Wüste gehen und erst dann zurückkehren, wenn ich Worte für das Verdrängte gefunden habe», sagt eine Stimme aus dem Off. So beginnt der neue Film «Burning Memories» von Alice Schmid, ihre Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte.

Mit 16 Jahren wurde Schmid von ihrem Schwimmlehrer in einem Schullager vergewaltigt. Sie erzählte niemandem davon, schwieg und verdrängte das Geschehene.

Als sie 50 Jahre später das nackte Mädchen auf dem Gemälde «Pubertät» von Edvard Munch sieht, kommt die schmerzliche Erinnerung zurück.