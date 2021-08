Fit durch den Alltag – Diese neue Formel revolutioniert den Trainingsalltag Bisher galt: Fünfmal die Woche während 30 Minuten Sport treiben hält gesund und jung. Wissenschaftler aus den USA zeigen nun, warum das nicht stimmt. Pia Andrée Wertheimer

Wer zu viel sitzt, macht die Wirkung der Schwitzerei im Fitnesscenter zunichte. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Es klingt simpel. 30 Minuten Training an fünf Tagen in der Woche. Seit Jahren ist dies das wissenschaftliche Rezept für ein gesundes Leben. Eine jüngst publizierte Studie der Columbia University zeigt nun jedoch: So einfach ist es nicht. «Selbst wenn Sie einer der wenigen Erwachsenen sind, die diese Empfehlungen befolgen, machen 30 Minuten lediglich zwei Prozent Ihres Tages aus», sagt Keith Diaz.

Er ist einer der Wissenschaftler, der Daten von mehr als 130’000 Erwachsenen aus sechs verschiedenen Studien aus Grossbritannien, Schweden und den USA zusammengetragen und analysiert hat. Die Forscher haben untersucht, wie sich die Mischung von Aktivitäten unterschiedlicher Intensität auf die Lebenserwartung auswirkt. Berücksichtigt haben sie nicht nur Training im engeren Sinne, sondern auch Tätigkeiten wie Hausarbeit, Schlendern oder zügiges Gehen und andere Aktivitäten, die den Puls ansteigen lassen.