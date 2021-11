Zertifikatspflicht oder nicht? – Diese Regeln gelten bei den Weihnachtsmärkten im Unterland Fast zwei Dutzend Weihnachtsmärkte sind im Zürcher Unterland geplant. Aber nicht überall gelten die gleichen Regeln. Thomas Mathis

In Eglisau findet der Weihnachtsmarkt dieses Jahr am 10. Dezember statt – und zwar mit Zertifikatspflicht. Foto: Sibylle Meier (Archivbild)

Leider abgesagt – im vergangenen Jahr sind viele Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nicht so in diesem Jahr. Fast zwei Dutzend Advents- und Chlausmärkte stehen in den Gemeinden des Zürcher Unterlands auf dem Programm. Dem besinnlichen Einkaufserlebnis im eigenen Dorf steht also voraussichtlich nichts im Weg. Doch so ganz sicher ist in diesen Zeiten nichts.

Das spüren auch die Organisationskomitees – etwa in Regensdorf. «Wir sind zurückhaltend in der Planung und haben uns entschieden, einen möglichst durchführbaren Markt zu organisieren statt auf viele Versprechungen zu setzen, die sich dann kurzfristig wegen neuer Massnahmen nicht umsetzen lassen», sagt Marktchef Gabriel Kolp. Zum Beispiel ein Kinderkarussell wird es aber geben. Die schöne Nachricht sei zudem: «Die Marktfahrenden freuen sich sehr. Alle Plätze sind vergeben – und das, obwohl der Markt zum ersten Mal an zwei Tagen stattfindet.»