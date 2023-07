Nach Fund von Japankäfern – Diese Regeln gelten in Kloten und Umgebung Nachdem Japankäfer in Kloten gefunden worden waren, hat der Kanton mehrere Vorschriften für das Gebiet erlassen – die Übersicht. Thomas Mathis

Der Kanton hat am Dienstag Alarm geschlagen, weil Japankäfer in Kloten gefunden wurden. Gleichzeitig hat er Regeln für Kloten und Umgebung erlassen. Zur Tilgung des Japankäfers gelten in der Stadt Kloten folgende fünf Vorschriften. Zusätzlich gibt es auch eine Vorschrift für die Pufferzone rund um Kloten.

Bewässerung

Für Rasen- und Grünflächen gilt ein Bewässerungsverbot. Diese Vorschrift sei wichtig, da die weiblichen Käfer ihre Eier in nassen Böden ablegten. Der Verzicht auf die Bewässerung könne eine Massenvermehrung bremsen. Pflanzen in Gartenbeeten und Töpfen dürfen aber weiterhin gegossen werden. Das Verbot gilt bis Ende September.

Grüngut

Abgeschnittene Pflanzenteile dürfen bis Ende September nicht aus Kloten hinaustransportiert werden. Die Gefahr sei sehr gross, Käfer in nicht befallene Gebiete zu transportieren. Ausgenommen ist Grüngut, das kleingehäckselt und während des Transports und der Lagerung insektensicher abgedeckt wird.

Kompost

Ebenfalls darf kein Kompost aus Kloten hinaustransportiert werden. Ausgenommen ist Material aus professionellen Kompostieranlagen. So soll verhindert werden, dass bereits abgelegte Eier in andere Gebiete verschleppt werden.

Pflanzen mit Wurzeln

Weiter ist es verboten, Pflanzen mit Wurzeln in Erde oder organischem Substrat aus Kloten hinauszutransportieren. Das betrifft zum Beispiel eingetopfte Blumen.

Bodenmaterial

Diese Vorschrift betrifft beispielsweise Baustellen. Bodenmaterial bis zu einer Tiefe von 30 Zentimetern darf nicht aus Kloten hinaustransportiert werden. Fahrzeuge und Geräte, die zur Bodenbearbeitung oder für Arbeiten mit Erde eingesetzt werden, dürfen Kloten nur verlassen, wenn sie so gereinigt worden sind, dass kein Risiko mehr besteht, Erde und Pflanzenrückstände zu verschleppen.

Vorschrift in Pufferzone

Die Pufferzone umfasst das gesamte Gebiet oder Teile folgender Gemeinden: Bachenbülach, Bassersdorf, Brüttisellen, Brütten, Bülach, Dietlikon, Dübendorf, Embrach, Glattbrugg, Höri, Kloten, Lindau, Lufingen, Niederglatt, Niederhasli, Nürensdorf, Oberembrach, Oberglatt, Oberhasli, Opfikon, Regensdorf, Rorbas, Rümlang, Wallisellen, Winkel, Zürich. Analog zur Vorschrift 2 darf Grüngut bis Ende September nicht aus der Pufferzone hinaustransportiert werden. Die Gefahr sei sehr gross, Eier oder Larven in nicht befallene Gebiete zu verschleppen. Ausgenommen ist Grüngut, das kleingehäckselt und während des Transports und der Lagerung insektensicher abgedeckt wird.

So reagieren Sie bei einem Fund

Wer einen toten oder lebendigen Japankäfer entdeckt und sicher ist, dass es sich um einen Japankäfer handelt, soll diesen einfangen beziehungsweise aufheben, in ein fest verschlossenes Glas oder eine Lebensmitteldose stecken und das Gefäss über Nacht ins Gefrierfach legen – und zwar auch dann, wenn der Käfer tot zu sein scheint. Danach kann der tote Käfer mit dem Kehricht entsorgt werden. Senden Sie zudem ein Foto des Käfers mit Angaben zum Fundort an japankaefer@strickhof.ch. Bei Fragen steht zu Bürozeiten eine Hotline zur Verfügung (044 815 10 00).

So erkennen Sie den Japankäfer

Der Japankäfer kann leicht mit einheimischen Arten verwechselt werden. In der Schweiz gibt es zahlreiche einheimische Käfer wie Rosenkäfer, Gartenlaubkäfer sowie Mai- und Junikäfer, die mit dem Japankäfer verwechselt werden könnten. Dabei trifft vor allem ein Merkmal ausschliesslich auf den Japankäfer zu. Die fünf weissen Haarbüschel, die der Käfer rechts und links an den Seiten trägt. Der Halsschild des Japankäfers schimmert auffällig grün, die Flügeldecken sind braun gefärbt.

