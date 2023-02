Neue App für Gefängnisse – Diese Schauspielerin macht IT für den Knast Weltweit gilt die App der Zürcherin Annabelle Sersch als Revolution im Gefängnisalltag. Ihre eigentliche Leidenschaft ist aber das Theater. Derzeit steht sie im Neumarkt auf der Bühne. Ev Manz

Der komplexe Gefängnisalltag fasziniert Annabelle Sersch, und sie versucht, diesen mit digitalen Apps zu vereinfachen. Foto: Silas Zindel

Träume hatte Annabelle Sersch schon viele. «Aber nicht im Absurdesten hätte ich mir ausgemalt, irgendwann Informatik fürs Gefängnis zu machen», sagt die 30-Jährige. Nun hat sie als Projektleiterin für den Kanton Zürich die Entwicklung einer App verantwortet, die es so noch nirgends auf der Welt gibt. Sie hilft Mitarbeitenden, den Gefängnisalltag besser zu organisieren, und wird im neuen Gefängnis Zürich West seit vergangenem Frühling erstmals eingesetzt. Seither berichtete Sersch an Konferenzen in Orlando und Istanbul von den Erfahrungen mit den Zürcher «smart prisons» und gehört so zum Netzwerk internationaler Experten.