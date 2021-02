50 Jahre Frauenstimmrecht – Diese sechs Grafiken zeigen, wo das Unterland in der Gleichstellung steht Am 7. Februar 1971 sagte die Mehrheit der Schweizer Ja zum Frauenstimmrecht. Wie schlug und schlägt sich das Unterland in der «Frauenfrage»? Das interaktive Datenspecial. Sharon Saameli

50 Jahre Frauenstimmrecht – bedeutet das automatisch, dass Frauen nun gleichgestellt sind? Archivfoto: Landbote

So stimmte das Unterland 1971 ab

2021 jubiliert die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht. Dabei war das Ergebnis am 7. Februar gar nicht so deutlich, wie man es sich rückblickend wünschen mag. Im gesamten Kanton Zürich lag der Ja-Stimmenanteil bei starken 66,8 Prozent. Nicht ganz so deutlich bekannte sich das Unterland zum Frauenstimmrecht: Hier liegt der durchschnittliche Ja-Stimmen-Anteil bei 59,3 Prozent. In einigen Gemeinden waren gar zwei von drei Männern an der Urne gegen das Frauenstimmrecht.

Der deutlichste Graben zeigte sich zwischen Nord und Süd: Der Ja-Stimmen-Anteil war grob gesagt umso höher, je näher die Gemeinde an der Stadt Zürich liegt. Der Kantonshauptort kam bei der Abstimmung auf 73,58 Prozent Ja-Stimmen – nur in Opfikon sagten prozentual noch mehr Männer Ja (73,7 Prozent). 13 Gemeinden kamen dagegen auf ein mehrheitliches Nein, teilweise geradeso deutlich: