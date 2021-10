Illuminations-Highlights – Diese sieben Städte bringen Licht ins Dunkel Kürzere Tage, dunklere Abende; noch bevor die ersten Adventsmärkte Einzug halten, machen diese Lichtshows und -feste die Nacht zum Tag – und sind eine Reise wert. Anita Suter

Rendez-vous Bundesplatz: Berner Lichtspektakel mit Botschaft

Ein Buckelwal schwimmt über die Fassade des Bundeshauses. Foto: Susanne Keller

Seit 11 Jahren ist sie fester Bestandteil der Berner Herbstagenda, 2020 fand sie wegen der Pandemie ein verfrühtes Ende. Und nun läuft sie wieder, die Lichtshow am Bundeshaus. Neue Laserprojektoren lassen den gigantischen Buckelwal noch etwas eindrücklicher über die Fassade des Parlamentsgebäudes schwimmen, den Engadiner Morteratschgletscher noch etwas effektvoller ins Publikum schmelzen – kurzum, den fragilen Zustand unseres Planeten noch etwas unmissverständlicher illustrieren. «Wir wollen nicht nur eine Fassadeninszenierung machen, sondern auch eine Geschichte erzählen», sagt Initiantin Brigitte Roux dazu.

Bundesplatz Bern, noch bis 20. November. Zutritt nur mit gültigem Covid-Zertifikat (3G-Regel); Rendezvousbundesplatz.ch

6 Monate fürs Lieblingsprojekt Infos einblenden Die Lichtshow Rendez-vous Bundesplatz wird mit wechselnden Projektionskünstlern realisiert. Rund sechs Monate dauere die Arbeit von den ersten Skizzen übers Storyboard bis hin zur fertigen Projektion, erzählt Tim Schmelzer von Lumine Projections – jener Wiener Firma, die für die letzten drei Shows verantwortlich gezeichnet hat. «Rendez-vous Bundesplatz ist nicht unser grösstes, aber unser Lieblingsprojekt», hält der erfahrene Lichtkünstler fest. Spannend für seine Arbeit seien nicht nur Struktur und Architektur; «Es ist meines Wissens das einzige Parlamentsgebäude auf der Welt, das regelmässig beleuchtet wird.»

Klanglicht Graz (Ö) : Audiovisueller Kunstrundgang im Schlosspark

Tierische Lichtinstallationen in Graz. Foto: PD

Bis und mit 2019 erfreute das Licht- und Klang-Festival alljährlich an rund 20 Stationen – dazu gehörten neben öffentlichen Plätzen auch das Schauspielhaus und das Kunsthaus – in der Innenstadt von Graz die Besucher mit multisensorischen Inszenierungen. Dieses Jahr zieht das audiovisuelle Festival in konzentrierter Form für vier Tage ins Schloss Eggenberg am Fusse des Bergs Plabutsch. Auf einer vorgegebenen Route werden die Besucherinnen und Besucher über elf Stationen durch «das im Schloss abgebildete Universum» und die Geschichte der Illumination geführt.

Schlosspark Eggenberg, Graz (A), 27.–30. Oktober 2021, Zutritt: (kostenpflichtige) Tickets mit Zeitfenster, Zertifikatspflicht (3G-Regel); Klanglicht.buehnen-graz.com

Glow Eindhoven (NL): Technik und Design

Lichtbogen in Eindhoven. Foto: Bart van Overbeeke (Glow Eindhoven)

Das Glow-Festival im niederländischen Eindhoven gilt als das bekannteste seiner Art in ganz Europa. Während acht Tagen verwandeln Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt den Ursprungsort des Elektronikkonzerns Philips unter wechselndem Motto in ein Meer von Lichtinstallationen. Nicht selten sind dabei die ausgeklügelten Projekte der einheimischen Universitäten besonders spektakulär. Das diesjährige Thema lautet «Moved by Light» – bewegt vom Licht.

Eindhoven (NL), 6.–13. November; Gloweindhoven.nl

Illuminarium Zürich: Lichterzauber im Landesmuseum

Märchenhafte Projektionen beim Landesmuseum. Foto: Reto Oeschger

Zur Winterwunderwelt aus Licht, Illumination, Illusion, Musik und Kulinarik lädt ab 11. November der Aussenbereich des Schweizer Landesmuseums in Zürich. Fans von Lichtshows können sich auf das Stück «Arktische Weihnachten» des Künstlerkollektivs Projektil, sowie das Illu-Art-Festival freuen. Für Letzteres wird mit internationaler Kelle angerührt; um die Wände des Innenhofs zu bespielen, wurden in einer Ausschreibung Animationsstudios von Italien bis Indonesien ausgewählt. Neben den (kostenpflichtigen) Lichtshows und -projektionen gibt es unter anderem ein Fonduechalet und ein Unterhaltungsprogramm für Kinder.

Landesmuseum Zürich, 11. November–30. Dezember Festivaleintritt frei, Lichtshow/Animationen kostenpflichtig. Zertifikatspflicht (3G-Regel); Illuminarium.ch

Lausanne Lumières: Immersives Spektakel

Farbenfrohe Lausanner Innenstadt. Foto: Keystone

In den vier Wochen vor Weihnachten lädt die Lausanner Innenstadt zum Lichterfest. Dabei werden acht ikonische Gebäude – darunter auch die Kathedrale – mit riesigen Lichtkunstwerken bespielt. Das Festival arbeitet dafür mit lokalen Kulturinstitutionen wie der Kunsthochschule Ecal und der Collection de l’Art Brut zusammen. Über eine kostenlose Smartphone-App lassen sich virtuelle Führungen und Informationen abrufen.

Lausanne, 24. November–24. Dezember; Lausannelumieres.ch

Fête des Lumières, Lyon (F): Lichterfest mit Tradition

Kräftige Lichtgestalten in Lyon. Foto: PD

In Lyon freut man sich darauf, nach einer abgespeckten Pandemie-Ausgabe wieder aus dem Vollen schöpfen zu können – auch wenn weniger als 1,8 Millionen Besucher, die 2019 gezählt wurden, erwartet werden. Das legendäre Festival hat den Ruf, die kreativsten Künstlerinnen und Künstler der Szene zu vereinen. Während vier Abenden gewährt die geschichtsträchtige Stadt diesen freie Hand, ihr Können an Gebäuden, Plätzen, Parks, Strassen und Fassaden zum Ausdruck zu bringen. Seinen Ursprung hat der Anlass bereits im Jahr 1852, als ein Unwetter die Festlichkeiten rund um die Errichtung einer Heiligenstatue auf dem Hügel Fourvière verhinderte. Als Zeichen der Solidarität platzierte die Bevölkerung brennende Kerzen in Fenstern und auf Balkonen.

Lyon (Frankreich), 8.–11. Dezember; Fetedeslumieres.lyon.fr

Amsterdam Light Festival

Skyline-Illusion in Amsterdam. Foto: Imago

Während rund zwei Monaten zieren Lichtskulpturen und -installationen das winterliche Amsterdam. Zum 10-Jahr-Jubiläum werden die Highlights aus den vergangenen neun Austragungen – ermittelt durch ein Publikumsvoting – hervorgeholt. Ein etwa sechs Kilometer langer Spaziergang verbindet die in der Innenstadt verteilten Standorte. Wer mag, macht sich die Smartphone-Map oder den Audio-Guide zunutze. Oder aber man bewundert die Lichtkunstwerke von einer der speziell für das Festival konzipierten Bootstouren auf den Grachten.

Amsterdam (NL), 2. Dezember–23. Januar; Amsterdamlightfestival.com

