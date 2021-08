Schweizer Armee in Afghanistan – Diese Super-Grenadiere sind jetzt in Kabul Manche nennen sie die Schweizer Rambos: Berufssoldaten der geheimen Elitetruppe AAD-10 sollen über 200 Menschen aus Afghanistan evakuieren. Markus Häfliger

Damals war es noch eine Übung: Die Eliteeinheit AAD-10 präsentierte sich 2007 auf dem Waffenplatz von Isone den Medien. Foto: Karl Mathis (Keystone)

Für die Schweizer Armee hat in Afghanistan der Ernstfall-Einsatz begonnen.

Am Mittwoch sind sechs Schweizer Soldaten in Kabul gelandet. Ihr Auftrag: Sie sollen mithelfen, die rund 30 Schweizer Staatsangehörigen zu evakuieren, die sich noch in Afghanistan befinden. Zudem sollen sie 38 einheimische Mitarbeiter der Deza mit ihren Familien aus dem Land bringen – total 280 Menschen.

Die sechs Soldaten gehören zum Armee-Aufklärungs-Detachement 10 (AAD-10). Diese Eliteeinheit ist die wohl geheimste Truppe der ganzen Schweizer Armee. Schon ihr genauer Bestand ist Geheimsache. Bekannt ist nur, dass er zwischen 40 und 100 Personen umfasst. Der Name des Kommandanten: geheim. Ausrüstung und Bewaffnung: geheim. Bisherige Aufträge: mehrheitlich geheim.